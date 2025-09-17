「やばい」「ほぼ脚」aespa・ジゼル、マネキン級の“異次元スタイル”にファン騒然！【PHOTO】

aespaのジゼルが、異次元のスタイルを披露した。

【写真】「くびれが異次元」ジゼルの“マネキン体型”

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、ダークブラウンのフィット感あるTシャツに黒のショートパンツを合わせたジゼルの姿が収められている。

鏡越しに自撮りをしたショットでは、スラリと伸びた脚の長さが際立ち、まるでマネキンのよう。また、カメラを見つめてポーズを決める写真では、タイトなTシャツに映えるメリハリのある体型と色っぽい雰囲気が際立ち、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「胴が短い…ほぼ脚」「やばい」「は？かわいい」「殺しに来てる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースした。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。