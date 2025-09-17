◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・投手兼ＤＨ」で名を連ねた。打者としては史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、３試合ぶりの一発で偉業達成を狙う。

「投手・大谷」は中１０日でマウンドに上がる。３日（同４日）のパイレーツ戦を体調不良で登板回避したが、５日（同６日）のオリオールズ戦ではグラスノーの登板回避で今度は緊急登板。ロバーツ監督は「登板を前倒しにもしたし、最後の登板後は十分な休養を与えたいと考えていた」と説明していた。

この日の試合前、指揮官は「（今日の登板は）とても重要だ。計画としては５回まで投げてもらって、そこから先は様子を見る。十分な休養が取れているし、本人も体調はいいと言っている。今夜はまたプレーオフの雰囲気になるから楽しみだ」と笑った。ポストシーズン（ＰＳ）でも対戦する可能性があるフィリーズ戦は「いいテストになる。よく準備された打線で、多くが経験のある打者。再戦を意識して情報を集めると思う」と期待した。

昨年はＤＨ専任で史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した大谷について「（今季は）シーズン前から盗塁数は減ると話していた。足の負担を管理するためだ。ただ、全体で見ると盗塁は減ったものの投手もこなし、本塁打は５０本近く打っている。なので総合的にはむしろ今年の方がいいシーズンだと思う。打撃が落ちたとは思っていない」とロバーツ監督。ＰＳに向けては「アドレナリンが強く作用すると思う。なので、どの試合で彼を先発させるにしても準備はできていると思う。加えて毎試合打線にも入るので、特別なマネジメントを考えているわけではない。ただし投球数の管理についてはこれまでの負荷を踏まえて配慮する」とした。

「昨年が特別だったのは新鮮だったから。ドジャースでの１年目で『５０―５０』を達成した。今年はまた違う。彼がずっと夢見てきたメジャーで投げ、メジャーで打ち、そしてポストシーズンで投げるという夢が現実になる。去年はまだチームになじむ過程だったが、今年は仲間や環境を居心地よく感じていると思う」と指揮官は信頼を寄せた。試合前の会見は大谷の質問が大半を占めた。