カズレーザーと二階堂ふみはどうなる。離婚率の高い「芸人×大女優」夫妻、それでも結婚に踏み切るワケ
先日、メイプル超合金のカズレーザーさんと女優・二階堂ふみさんの結婚が発表。意外なカップルの誕生に世間だけでなく芸能界内外から驚きと祝福の声が相次ぎました。
しかし一方で、芸人＆トップ女優という組み合わせは、今まで何組も誕生しているものの、「添い遂げた」という意味で成功しているカップルは多くありません。カズレーザーさんと二階堂さんは、その数少ないカップルの一組になれるのでしょうか。
◆庄司智春と藤本美貴ら「芸人×女性タレント」は良好だが
庄司智春さん＆藤本美貴さん、藤井隆さん＆乙葉さんなど、芸人＆タレント寄りの女性芸能人のカップルは、順調なイメージが多い印象があります。しかし、相手が主役を張るようなトップ女優に限ると、当初はうまくいっているように見えても、結果的に離婚してしまうというパターンがほとんどです。
代表的なものをあげると、明石家さんまさん＆大竹しのぶさん、石橋貴明さん＆鈴木保奈美さんなどでしょうか。ほか、そのまんま東さん＆かとうかずこさん、深沢邦之さん＆田中美佐子さん、陣内智則さん＆藤原紀香さんなど、数えたらきりがありません。
美貌、実力、そして環境など兼ね備えなければ上り詰めることができない主演女優の座。その地位を手に入れた彼女たちは、みな気品や誇りがあり、周囲からも一目置かれています。
しかし芸人の世界は――ことに男性芸人の世界は、いまだに昔ながらのホモソーシャル文化があり、タバコ・ギャンブル・酒・女遊びがカッコイイという価値観が根強くあります。
結婚前は、男性が蝶よ花よと女性を崇め、気持ち的に上の立場で結婚したにもかかわらず、日常生活を共にし子どももでき……などという過程の中で、どうしても男性側の価値観に押し込められて力関係で歪みがでてきてしまうのは、普通の夫婦でもよくあることです。
一般家庭は、世間体や金銭的な問題で女性側が我慢した上で婚姻関係を継続することはあるでしょう。
◆それでも芸人が主演級女優と結婚するワケ
ただ、極端な男性社会で生きる芸人と、ひとりでも生きていける力とプライドがある女優との間で、その歪みが出てきてしまったのだとしたら、擦り合わせる努力をしない限りは関係を続ける意味はありません。
男性芸人と、トップ女優との結婚の行く末にいい結果をほとんど聞かないのは、そんな理由があるのかもしれません。
それでもなぜ、芸人とトップ女優は結婚するのか……恋愛結婚である以上、気持ちやフィーリングが一番先に来るでしょうが、イメージ的なメリットが多いということがあげられます。
まず、その意外性で世間にかなり多くの衝撃を与え、俳優同士や女性タレントや一般女性などとの結婚より影響度が格段あるということ。
芸人はSNSやラジオなど自ら発信をする媒体を多く持つため、周りの芸人からの祝福の声も多く出されることにより、結婚報告がハッピーな色に染まりやすいこともあげられます。
◆蒼井優との結婚で株を上げた山里亮太
そして、芸人側は「トップ女優に男として認められた」という点で、イメージ的な格が上がり、逆に女優側はイケメン俳優でも大金持ちの実業家ではなくお茶の間に身近な芸人を結婚相手に選んだことで、等身大をアピールすることができるのです。
現に、蒼井優さんと結婚した山里亮太さんは元々はクズ芸人のイメージでしたが、記者会見などでの対応から誠実な印象を与えることが出来ましたし、不仲だった「南海キャンディーズ」の関係修復を結婚によって印象付けることもできました。
◆結婚31年目の木梨夫妻。独特の世界観が秘訣か
蒼井さんも、演技派女優という近寄りがたさや今までのスキャンダルなどから魔性の女というイメージでしたが、結婚を機に親しみやすく明るい方向へガラリと変わりました。山里さんの『DayDay.』（日本テレビ系）の司会就任も、この結婚なくしてありえなかったでしょう。
