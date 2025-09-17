ポケモン、「ポケモンXP」「WCS2026」の複数日パスの発売延期を発表
ポケモンは17日、公式Xと公式サイトで、9月18日から予定していた「ポケモンXP」「WCS2026」の複数日パスの販売を延期することを発表した。
公式サイトの発表では「世界中のファンの皆様により充実した体験を提供できるよう『ポケモンXP』および『ポケモンワールドチャンピオンシップス2026（WCS2026）』の複数日パスの販売を延期することを決定いたしました」と発表。「パス販売の新たな開始時期につきましては詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきます」と呼びかけた。
続けて「お待ちいただいている皆様には、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます」と謝罪し、結んだ。
「ポケモンXP」「ポケモンワールドチャンピオンシップス2026」は、2026年8月28日〜30日にアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されるイベント。公式サイトでは、「『ポケモンXP』では、パネルディスカッションやユニークなワークショップ、特別なゲストや記念グッズの販売など、ポケモンに関する多彩な体験を準備しているよ」としている。
