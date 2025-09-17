ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前会見に臨み、背信投球が続いていたタナー・スコット投手（31）に言及した。

昨季、パドレスでプレーした救援左腕のスコットはシーズンオフに4年総額7200万ドル（約112億3200万円）で契約を結び、今季からドジャースに加入した。

守護神として期待されていたが、8月31日のダイヤモンドバックス戦で3ランを被弾。9月12日のジャイアンツ戦でも延長10回にサヨナラ満塁本塁打を浴びるなど、期待されていた活躍を見せることができずここまで56試合で防御率4・82。それでも直近2試合はいずれも1イニングを3者凡退に封じるなど復調気配を見せている。

ロバーツ監督は「内容も良くなってきている。スライダーも改善されてきている」と徐々に状態が上がっているとし「彼は我々にとって欠かせない戦力であり、ワールドシリーズを勝つには必要不可欠だと信じている」ときっぱり。「最も大事なことは彼が『野球に嫌われていない』と自信を持つこと。彼がマウンドに立つことがベストの選択肢だ」とポストシーズンに向けて、自信を取り戻してほしいと願った。