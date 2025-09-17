¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¾ÝÄ§¡×³Æ³¦¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼¡¡ÇÐÍ¥¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó»àµî
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤¬16Æü»àµî¤·¡¢³Æ³¦¤«¤é¤½¤Î»à¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1979Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö½Ð°©¤¤¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¥À¤µ¤ó¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö»àµî¤ÎÊó¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî²È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤µ¤ó¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö70Ç¯Âå¤È80Ç¯Âå¤Î¿·¤·¤¯¡¢»É·ãÅª¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£