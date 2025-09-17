肌に優しいインナー♡CASUCA HADAの新シリーズ「BOTANICA」登場
創業70年以上の歴史を持つインナーウェアメーカーMICと、ジュエリーブランド「CASUCA」のコラボレーションから生まれた「CASUCA HADA」。その新シリーズ「BOTANICA」は、オーガニックコットンと植物由来の染料を組み合わせた、肌にやさしく美しいノンワイヤーカップ付きインナーです。毎日をもっと快適に彩る、進化したインナーの魅力をご紹介します♪
美シルエットを叶える独自構造
MICが特許を取得した3Dモールドカップを採用。ノンワイヤーながらワイヤー入りのようなシルエットを叶え、バストをしっかり支えます。
Wポケット仕様でパッドの着脱が可能なため、ボリューム調整や左右差のカバーも自在。さらに、アジャスターを内側に隠すデザインで、下着っぽさを排除しスタイリッシュに着こなせます♡
ラインナップと価格情報
BOTANICA VAGUE TOP
価格：13,200（税込）
サイズ：0～3（カラー：LOGWOOD／MALLOW）
BOTANICA LUNA TOP
価格：13,200（税込）
サイズ：0～3（カラー：LOGWOOD／MALLOW）
BOTANICA LONG SLEEVE
価格：15,400（税込）
サイズ：0～3（カラー：LOGWOOD／MALLOW）
BOTANICA SHORTS
価格：4,400（税込）
サイズ：M／L（カラー：LOGWOOD／MALLOW）
BOTANICAシリーズは全4アイテム展開。どれも肌当たりが優しく、ファッションと調和するシンプルかつ上品なデザインです。
心地よさと美しさを両立するインナー
「CASUCA HADA BOTANICA」は、素材・染色・構造すべてにこだわった新時代のインナーウェアです。
オーガニックコットンのやさしさと美しいシルエットを叶える設計で、日常にも特別な日にも寄り添います。
下着を超えた“見せたくなるインナー”として、あなたのスタイリングをさらに輝かせてくれる一着です♡