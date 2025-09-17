お笑いコンビ、ちょんまげラーメンが17日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。改名による好影響を語った。

ちょんまげラーメンは、6月放送の同局系「水曜日のダウンタウン」のドッキリ企画をきっかけに「インディアンス」からの改名を発表。MCの麒麟川島明から「最近ちょっとファッション変わりましたね」と話題を向けられると、胸にひまわりを挿した白シャツからオレンジと黄色の花柄シャツにイメチェンした田渕章裕（40）は「ちょんまげラーメンになったので、感じ変えていこうかなというのもありまして」と笑顔で話した。

さらに「でもやっぱりコンビ名変えるといいことが多くてですね」と続けると、「うそやろと思ったんですけど『ラーメン屋さん、おいしいラーメン見せてちょんまげ』っていう番組のロケが入りました」と報告。「ビックリしました。（コンビ名に）寄せてくれすぎ。俺らしか行かれへんロケやん！と思って」と大笑いした。

川島が「めちゃくちゃドッキリのにおいしてますけど」とイジると、田渕は「まだ信用してないです」と警戒して笑いを誘った。