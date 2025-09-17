TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a
2025年09月17日07時05分発表

【画像】台風になる予想　低気圧の進路

17日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ルソン島
中心位置    北緯16度20分 (16.3度)
東経122度00分 (122.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

17日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    バシー海峡
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

■18日に台風発生

18日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯19度40分 (19.7度)
東経119度35分 (119.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

19日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度10分 (21.2度)
東経116度50分 (116.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

20日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯22度25分 (22.4度)
東経115度05分 (115.1度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

21日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度55分 (21.9度)
東経113度30分 (113.5度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

22日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯21度50分 (21.8度)
東経110度30分 (110.5度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)