【台風情報】”台風のたまご”低気圧が18日に台風に 最大瞬間風速35メートルに発達の予想…今後の進路と勢力、風速は 気象庁発表データ
熱帯低気圧 a
2025年09月17日07時05分発表
17日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 ルソン島
中心位置 北緯16度20分 (16.3度)
東経122度00分 (122.0度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
17日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
■18日に台風発生
18日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)
東経119度35分 (119.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
19日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)
東経116度50分 (116.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
20日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯22度25分 (22.4度)
東経115度05分 (115.1度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
21日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経113度30分 (113.5度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
22日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経110度30分 (110.5度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)