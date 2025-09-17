山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。１７日昼過ぎから１８日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が華中から日本海を通って、東北北部にのびています。１７日は前線が東北地方を南下し、１８日は東北南部から東日本に南下するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

このため、山形県では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想より発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の予想］１７日に予想される１時間降水量は多い所で、村山 ４０ミリ置賜 ４０ミリ庄内 ４０ミリ最上 ４０ミリ１８日に予想される１時間降水量は多い所で、村山 ３０ミリ置賜 ３０ミリ庄内 ３０ミリ最上 ３０ミリ１７日６時から１８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、村山 １００ミリ置賜 １００ミリ庄内 １００ミリ最上 １００ミリその後、１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、村山 ６０ミリ置賜 ６０ミリ庄内 ６０ミリ最上 ６０ミリ［防災事項］山形県では、１７日昼過ぎから１８日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。