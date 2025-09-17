◇欧州CL1次リーグ開幕節 Rマドリード 2―1 マルセイユ（2025年9月16日 スペイン・マドリード）

Rマドリード（スペイン）がホームでマルセイユ（フランス）に2―1で競り勝って白星スタートを切った。

15度の最多優勝を誇るRマドリードは、リバープレート（アルゼンチン）から加入した18歳33日のFWマスタントゥオノがクラブ史上最年少で欧州CLに先発。しかし、右サイドでコンビを組むDFアレクサンダーアーノルドが脚を痛めて開始5分で交代を強いられる予想外の展開となった。

開始2分にFWエムバペがオーバーヘッドで鋭いシュートを放ち、同6分にはマスタントゥオノが右から突破してシュートまで持ち込むなど存在感を発揮。優位に試合を進めたRマドリードだったが、先制したのはマルセイユ。相手ミスを突いた一瞬の速攻からFWウェアがゴール右前から右足で突き刺した。

しかし、RマドリードはFWロドリゴが得たPKをエムバペが前半29分に決めて同点に追いついた。その後もマスタントゥオノがドリブルでゴール前に持ち込むなど優位に試合を進めたが、追加点を奪えない展開の中で後半27分にDFカルバハルが相手GKに頭突きをして一発退場。数的不利な状況となったが、相手のハンドで得た同36分のPKをエムバペが再び決めて勝ち越した。

エムバペは「10人になって難しい夜だった。しかし、我々は（ホームの）サンティアゴ・ベルナベウでチャンピオンズリーグのスピリットを見せられた。ここではどのチームにも勝てることが分かっているし、勝利できてうれしい」と振り返った。

前身の欧州チャンピオンズ杯から1992〜93年シーズンのCL移行後、Rマドリードにとっては通算200試合目の勝利となった。