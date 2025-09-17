ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¸ø³«¡¡»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¡¡¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING¡Ù
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù(9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ·îÍË20:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¡(C)AbemaTV, Inc.
¡û"¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË"Æ£Æ²À®¸ç(Æ£ÌÚÄ¾¿Í)¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤Ä¤é¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÁÒ²Ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»(¤Î¤ó)¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë"¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË"Æ£Æ²À®¸ç(Æ£ÌÚÄ¾¿Í)¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¡£ÈôÄ»¤¬µï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»Ð¸æÈ©¤Ç¾ð¤Ë¸ü¤¯¡¢ÈôÄ»¤ÈÆ£Æ²¤ÎÆó¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤Ã¤È¾È¤é¤¹Åô¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÁÒ²Ê¤¬¡¢¡ÖÀ®¸çÌò¤ÎÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤È·ë¹½¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Î¤ó¤µ¤ó¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤È¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥»¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÎé»ÒÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ®¸ç¤äÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢²¹¤«¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·ë¹½¡¢ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î¾®µ¤Ì£¤¤¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¡(C)AbemaTV, Inc.
¡û"¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË"Æ£Æ²À®¸ç(Æ£ÌÚÄ¾¿Í)¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤Ä¤é¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÁÒ²Ê¤¬¡¢¡ÖÀ®¸çÌò¤ÎÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤È·ë¹½¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Î¤ó¤µ¤ó¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤È¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥»¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÎé»ÒÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ®¸ç¤äÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢²¹¤«¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·ë¹½¡¢ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î¾®µ¤Ì£¤¤¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£