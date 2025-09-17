40・50代「なに穿く問題」→【studio CLIP】の「体型拾わないパンツ」で解決！

下半身のラインが目立つパンツは避けたい、でも何を穿こう……。と迷いがちな40・50代。【studio CLIP（スタディオクリップ）】なら、体型をカバーすると同時にこなれ感UPも叶えてくれそうなパンツが見つかるかも！ 今回は、ミドル世代におすすめしたいパンツをピックアップ。単なる体型カバーだけで終わらせず、シルエットの余白をおしゃれに楽しめる個性豊かなパンツを紹介します。

立体的なコクーンシルエットでコーデの鮮度をUP

【studio CLIP】「バレルデニムパンツ」\5,990（税込）

膝の切り替えから裾にかけてカーブさせることで、印象的なコクーンシルエットに仕上げたデニムパンツ。レトロなユーズド感のある風合いも相まって、何気ないカジュアルコーデの鮮度をグッと高めてくれそうな一本です。丸みのあるラインが脚線をあいまいにしてくれるのも、大人世代に嬉しいポイント。トップスはパンツのラインを邪魔しない、程よくコンパクトな着丈のものが好相性。

凹凸がボディラインを目立たせないイージーな一本

【studio CLIP】「お悩み解決！ スッキリストレートパンツ」\5,390（税込）

サイドの切り替えで幅を持たせ「脚のラインを拾わない綺麗なシルエット」（公式ECサイトより）にこだわったイージーなストレートパンツ。凹凸感のあるワッシャー素材も、体型やインナーのラインを目立ちにくくしてくれます。速乾・マシンウォッシャブル・イージーケアといった、充実した機能面にも注目を。

スカート風のボリューム感が女性らしいスカーチョ

【studio CLIP】「タックデニムスカーチョ」\4,543（税込・セール価格）

たっぷりと布地に分量を持たせることでスカート見えする着こなしを楽しめるデニム素材のスカーチョ。裾にかけてなだらかに広がっていくAラインシルエットのフレア感が、ラフなデニムパンツでありながら女性らしさを演出します。ウエストまわりのもたつきを抑えたディテールが、すっきり見えを叶えてくれそうです。

控えめなボリューム感が大人に似合うワイドパンツ

【studio CLIP】「タックストレートデニムパンツ」\5,790（税込）

ダボつきを抑えた絶妙なワイドストレートシルエットで、大人世代も穿きやすいデニムパンツ。ウエストにタックを入れることで腰まわりに程よくゆとりを持たせており、下半身へのフィット感が気になりにくいのが魅力です。色あせすぎないユーズド感も、フォトTとの何気ないカジュアルコーデをシャレ見えさせるポイントに。

