

乱れがちな腸内環境を修復・改善するために欠かせない要素とは？（写真：mits／PIXTA）

腸内環境の乱れは、肥満や免疫低下、心の不調までを引き起こす「静かな病」といえます。

本稿では、食生活・生活習慣を通じてマイクロバイオームを整えるための最新知見を紹介。腸内フローラを“再起動”するシンプルな習慣が、健康の大きな転換点となります（エリック・ネプーティ著『健康を害するすべてのもの〜ビカミングバイオリミットレス〜』より一部抜粋、編集してお届けします）。

マイクロバイオームとは？

異常なマイクロバイオームを修復する方法

人間のマイクロバイオームは、「第二のゲノム」と呼ばれることも多く、私たちの体内、特に腸内に生息する微生物の複雑かつ重要な生態系です。

この数兆もの微生物のコミュニティは細菌、真菌、ウイルス、古細菌などを含み、私たちの健康全般を維持する上で重要な役割を果たしています。

しかし、バランスの崩れた、腸内菌共生バランス失調のマイクロバイオームは、さまざまな慢性疾患や症状を引き起こす可能性があります。そのため、健康なマイクロバイオームを修復し維持することは、最適な健康状態を実現するために不可欠です。

本稿では、食事、生活習慣、そして先進的な栄養補助食品による介入に焦点を当て、異常なマイクロバイオームを修復するためのソリューションを詳しく見ていきます。

食事における食物繊維の重要性

食物繊維は健康的な食事における基本的な要素ですが、西洋または標準的なアメリカの食事では不足しがちです。このような食事をしている人の95%は、食物繊維が不足していると推定されています。

平均的アメリカ人が年間約68kgの砂糖を摂取していることを考えると、この食物繊維不足は憂慮すべきものです。砂糖の過剰摂取は慢性炎症、血糖値の問題、そしてさまざまな慢性疾患を引き起こします。

腸内環境を整える食物繊維

食物繊維、特に植物繊維は、プレバイオティクスとして働き、腸内の善玉菌の主な栄養源となります。十分な食物繊維がなければこれらの細菌は増殖できず、マイクロバイオームのバランスが崩れることにつながります。

このバランスの崩れにより、体は腸内の粘液層を消耗し、粘膜が弱まり感染や侵入に対して脆弱になる可能性があります。この脆弱性は、慢性炎症、ヒスタミン関連の問題、および多くの慢性疾患を引き起こすことがあります。

健康なマイクロバイオームを維持するためには、多様な食物繊維源を豊富に含む食事を摂ることが不可欠です。

野菜、果物、豆類、全粒穀物などの食品は、善玉菌に栄養を与えるために必要なプレバイオティクスを供給します。研究によると、多様な食事、特に有機栽培の生の果物や野菜を摂取する文化圏では、より健康なマイクロバイオームを持つ傾向があることが示されています。この多様性は、DNAや細胞の発現を改善し、より長く健康的な生活に寄与します。

食物繊維とマイクロバイオームの科学

食物繊維は、善玉菌に栄養を与えるために不可欠であるだけでなく、体内での糖の吸収を最小限に抑えるうえでも重要な役割を果たします。

平均的なアメリカ人の糖分摂取量は年間約68kgであり、慢性的な炎症やさまざまな血糖値の問題を引き起こし、それらは多くの慢性疾患の前兆となっています。

オート麦、ナッツ、種子、豆、レンズ豆、エンドウ豆、一部の果物や野菜などの食品に含まれる可溶性食物繊維は、水に溶けて腸内でゲル状の物質を形成します。このゲルは消化を遅らせ、糖の吸収をより緩やかにすることで血糖値の調節を助けます。

一方、全粒穀物、小麦ふすま、野菜などの食品に含まれる不溶性食物繊維は、便の量を増やし、消化器官内での食物の移動を助けることで、便秘を防ぎ、定期的な排便を促します。

研究によると、食物繊維の摂取は、心臓病、糖尿病、特定のがんなどの慢性疾患の発症リスクの低下と関連していることが示されています。また、腸内の善玉菌の栄養源となる食物繊維の役割は、いくら強調しても強調し過ぎることはありません。

これらの細菌は食物繊維を発酵させ、酪酸、プロピオン酸、酢酸などの短鎖脂肪酸を産生しますが、これらの物質には抗炎症作用があり、大腸を覆う細胞にエネルギーを供給します。

ストレス管理の重要性

腸の健康におけるストレス管理の役割

ストレスの管理は、健康なマイクロバイオームを維持するうえで非常に重要な要素の1つです。

ストレスを受けると、私たちの体はコルチゾールやその他の副腎化合物を放出します。コルチゾールの濃度が高くなると、脳組織が損傷し、腸内のタイトジャンクション（細胞間の結合）が損なわれ、リーキーガット症候群や腸内細菌のバランスの乱れを引き起こす可能性があります。

マインドフルネス、祈り、瞑想などのストレス対処法を実践することで、マイクロバイオームを大幅に改善できます。

これらの実践は、感情的ストレスに対する体の反応を最小限に抑え、腸の健康への悪影響を軽減するのに役立ちます。また、交感神経の過緊張、つまり闘争か逃走状態から脳を解放することで、消化器機能や脳と腸のつながりが強化され、健康なマイクロバイオームをさらに促進することができます。

ストレスと腸の健康の関係

慢性的なストレスは、マイクロバイオームのバランスを崩す大きな要因となります。

ストレスを受けると、体内のコルチゾール値が上昇し、腸の粘膜が損傷を受け、リーキーガット症候群を引き起こすことがあります。この状態では、有害な物質が腸の粘膜を通過して血流に入り、炎症を引き起こしたり免疫反応を誘発したりします。

研究では、マインドフルネス、瞑想、祈りなどのストレス対処法が、コルチゾール値を低下させ、腸の健康の改善に役立つことが示されています。

これらの実践は、リラクゼーションを促進し、ストレスに対する身体の反応を軽減することで、腸の粘膜を修復し、マイクロバイオームを活性化させます。

さらに、定期的な運動や十分な睡眠は、腸の健康全般をサポートするストレス管理の不可欠な要素です。

マイクロバイオームの健康が慢性疾患に与える影響

健康なマイクロバイオームは、慢性疾患の予防と管理に不可欠です。

ディスバイオシス、つまりマイクロバイオームのバランスの乱れは、肥満、糖尿病、心血管疾患、自己免疫疾患など、さまざまな慢性疾患に関連していることが分かっています。

研究によると、健康なマイクロバイオームを回復させることで、これらの症状を著しく改善できることが示されています。

例えば、糞便微生物移植を用いた研究では、肥満の個体に健康な腸内細菌を移植することで、体重の減少や代謝の改善につながることが実証されています。同様に、健康なマイクロバイオームを回復させることで、自己免疫疾患を持つ人の炎症が軽減され、症状が改善することもわかっています。

善玉菌を腸に届けるシステム

先進的な栄養補助食品とプロバイオティクス

マイクロバイオームを真に最適化するには、善玉菌を確実に小腸に到達させる、実証済みの送達システムを採用した栄養補助食品を使用することが不可欠です。

市販されているすべてのプロバイオティクスが同じように作られているわけではありません。多くのものは、腸管に定着することも胃の中の胃液に耐えることもできない死んだ細菌で構成されているため、効果がありません。

人間のマイクロバイオームには、以下の特定の微生物を推奨します。

● アシドフィルス菌：免疫機能を高め、消化を助けることで知られています

● ビフィドバクテリウムロンガム：腸内マイクロバイオームのバランスを維持し、腸の健康全般をサポートします

● ラクトバチルスプランタラム：抗炎症作用と腸内バリア機能をサポートすることで知られています

● ビフィドバクテリウムラクティス：免疫機能をサポートし、下痢を予防します

● サッカロマイセスブラウディ：下痢の予防と治療に役立つ有益な酵母です

● ストレプトコッカスサーモフィルス：乳糖の消化を助け、腸の健康を促進することで知られています

ほかにも何百もの善玉菌が存在する可能性がありますが、これらのマスター微生物は、100年以上にわたる臨床研究により、マイクロバイオームに最も幅広い治療効果をもたらすことが示されています。

これらの微生物は、幅広い生理機能をサポートし、健康とウェルビーイング全般に寄与します。

「ポストバイオティクス」の重要な役割

ポストバイオティクス：プレバイオティクスとプロバイオティクスの相乗効果





プレバイオティクスとプロバイオティクスが組み合わさると、ポストバイオティクスが産生されます。ポストバイオティクスとは、腸内の善玉菌がプレバイオティクスを発酵させる際に産生される生物活性化合物です。

これらの化合物には、短鎖脂肪酸、ペプチド、そのほかの代謝物など、健康に多大な影響を与えるものがあります。

ポストバイオティクスは、腸管バリア機能を強化し、炎症を軽減し、免疫系を調節することができます。ポストバイオティクスは、食事と微生物サプリメントの相乗効果を表しており、腸の健康をサポートし回復させるための強力な手段となります。

ポストバイオティクスは、健康の維持と改善においていくつかの重要な役割を果たします。

● 腸管バリアの強化：腸管バリアを強化し、有害物質が血流に入り全身性炎症を引き起こすのを防ぎます

● 抗炎症効果：全身の炎症を軽減でき、慢性炎症性疾患の症状緩和を助けます

● 免疫系の調節：免疫系の調節を助け、感染に対する反応力を高め、自己免疫疾患のリスクを低下させます

結局のところ、人は食べたものでできており、健康を維持するためには多様で食物繊維の豊富な食事を摂ることが重要です。

このような食事に加え、バイオリミットレスのフィトマイクロカプセル化されたマスターマイクロバイオティクスを取り入れることで、腸の健康を回復し、ウェルビーイング全般を向上させることができます。

（エリック・ネプーティ ： 医師、教育者、イノベーター）