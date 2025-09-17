元看護師は進行していく認知症状に不安や葛藤を抱えていた！「私の1人暮らしに少しでも危険を感じたら…」友人に託したものは？【作者に聞く】

元看護師は進行していく認知症状に不安や葛藤を抱えていた！「私の1人暮らしに少しでも危険を感じたら…」友人に託したものは？【作者に聞く】