「白内障手術の費用」はどのくらいかご存知ですか？【医師監修】

白内障は、カメラのレンズの役割をする眼の水晶体が、濁って見えにくくなる病気です。ほとんどが加齢に伴って発症するため、誰にでも起こる可能性があります。

しかし、短時間の手術で改善できるため、手術を受ける方が増えている病気です。本記事では白内障手術の費用について解説します。

何となく視界がぼやけると感じる方は、白内障の可能性があります。白内障が心配な方は、参考にしていただければ幸いです。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障手術について

白内障手術の費用はどのくらいですか？

白内障の手術費用は、使用する眼内レンズが単焦点か多焦点かで変わります。また、日帰りと入院でも変わってきます。単焦点レンズの場合の費用は以下のとおりです。日帰りで単焦点レンズ使用：約150,000～160,000円（税込）

入院で単焦点レンズ使用：約230,000～250,000円（税込）

個人負担額は上記費用に負担割合（1～3割）をかけた金額になります。

多焦点レンズの場合は選定療養が適用され、手術費用は保険適用になり、多焦点レンズにかかる費用は自由診療で自己負担です。金額は単焦点レンズの手術費用に、多焦点レンズ代を足した金額になります。

レンズ代はレンズの種類や各医療機関によって異なりますが、おおむね200,000～300,000円（税込）です。

白内障手術は健康保険が適用されますか？

単焦点レンズを使った白内障手術は健康保険が適用されます。日帰り手術では費用の約150,000円（税込）の1～3割負担で、約15,000円（税込）から約45,000円（税込）が自己負担額です。多焦点レンズの場合、選定療養となるため、手術費用のみに保険が適用されます。レンズ代やそれにかかる検査代は自由診療になり、全額が自己負担になります。レンズの費用は種類や医療機関によってまちまちです。

編集部まとめ



白内障の手術は少し前まで入院して行うものでしたが、現在では日帰りが主流です。その手術の概要や一連の流れ・レンズの選び方・費用・注意点などを解説しました。

眼の水晶体を取ってなかにレンズを入れるのは、実は大変繊細で高度な手術です。しかし、医療技術の進歩により、負担が少なく短時間で受けられる手術になりました。費用も保険適用で少ない負担で受けられます。

眼がかすむ・ぼやけるなどの変調を感じたら、近くの眼科で診察を受けることをおすすめします。白内障を手術することで、明るい日常が取り戻せるでしょう。

