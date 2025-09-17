MetaÂè»Í¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¡Ê¤Ê¤ªÊÒÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¡Ë
¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥«¥á¥é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÖOakley Meta Sphaera Glasses¡×¡Ê²¾¡Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤âMeta Connect¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ë¤¬ÂÀ¤¤¤Ê¤é¡¢Ray-Ban¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤«¸À¤ï¤Ì¤«¡¢°ì»þ´ü¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¤È±½¤µ¤ì¤¿Meta¤ÈEssilorLuxottica¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¹üÂÀ·Ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ä¤Ray-Ban Meta¤³¤È¡ÖMeta Ray-Ban Display¡×¡Ê²¾¡Ë¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£º¸Ã¼¤Î¹õ¤¤¤ä¤Ä¤¬¤½¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤È¥¥ã¥×¥Á¥ã²èÁü¤Ï¡¢Meta¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¥ê¡¼¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£sEMG¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ÇÀµ³Î¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¶¹»ëÌî³Ñ¤«¤ÄÊÒÌÜ¤Î¤ß¡£¥Ø¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤æ¤ëAR¥°¥é¥¹¡¢ARÉ÷¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¹»ëÌî³Ñ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡¢¤Þ¤¿Î¾ÌÜ/3DÉ½¼¨ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¸÷³Ø·Ï¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òEssilorLuxottica¤¬·ù¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±½¥Ð¥Ê¥·¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¥«¥á¥é¤¬ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ä¿Þ·Á¤Î²òÀâ¤ä¡¢²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÎËÝÌõÊ¸¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÄÌÃÎ¤ËÅÌÊâ¥Ê¥Ó¤ÎÊý³ÑÉ½¼¨¤ò¤¹¤ë¤Ö¤ó¤Ê¤éOK¤Ê»ÅÍÍ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ä¡¢Í¾Íµ¤¢¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥«¥Õ¥§¤Ø¤ÎÊý³Ñ¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆOK¡£
Í½²Á800¥É¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤³¤Î½©¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹No.1¤Ç¤¹¤Í¡ª
