「メッツ８−３パドレス」（１６日、ニューヨーク）

ナ・リーグ西地区で首位・ドジャースを２ゲーム差で追うパドレスが、初回に５失点を喫した。先発のマイケル・キング投手がまさかの大乱調となり、計４被弾で３回８失点ＫＯを食らった。

いきなり３連打を浴びて無死満塁のピンチを背負うと、ニモに先制のタイムリーを浴びた。続くビエントスを投ゴロに仕留め、ホームゲッツーで立ち直るかに思われたが…悪夢は続いた。

マクニールに右翼へ２点二塁打を浴び、追加点を許してしまうと、ベティに右中間へ２ランを浴び一挙５失点となった。メッツも激しいワイルドカード争いを繰り広げており、ホームで負けられない一戦。ベンチのシルト監督はまさかの惨劇に厳しい表情を浮かべていた。

さらに二回にはリンドーア、アロンソに２者連続のソロアーチを被弾し、さらに２点を失ったキング。三回にもソロを被弾し、計４発８失点でＫＯされてしまった。試合前にはリンドーアの妻・ケティアさんがバイオリンで米国国歌を演奏。抜群の腕前に夫も笑みを浮かべ、球場は大歓声に包まれるなど異様な雰囲気になっていた。

パドレス打線は３本のソロで応戦するも、序盤の大量失点が響き大敗。松井が１回２／３を無失点と好投するも、打線の奮起を呼ぶことはできなかった。