“海千山千”の女たちでも見抜けなかった……「ドロ沼三角関係」を報じられた坂口健太郎の“本当の顔”

俳優・坂口健太郎（34）の“三角関係”が世間をにぎわせている。『週刊文春』によると、一般女性と同棲生活を送りながら、女優の永野芽郁（25）とも二股交際をしていたという。

この報道を受け、雑誌業界にも激震が走っている。……と言うのはやや大げさだが、これまで数えきれないほどのタレントたちを取材してきた海千山千のベテランライターたちが、「二股交際をするような人だなんて全く見抜けなかった……」と呆然としているのはたしかだ。

インタビュー歴20年以上の某ライターは次のように語る。

「画面に映らない雑誌でのインタビューの場合、落ち着いてじっくり話が聞けますし、多少きわどい内容にも切り込んでいけます。そうするとタレントさんは、最初は感じよく対応していても、だんだんと本質的な“素”を隠せなくなってきます。だから、きれいごとを言っていても何かうさん臭い人は見抜ける自信を持っていたのですが……。坂口さんに関しては本当に人柄の良さしか感じていませんでした。完敗です！」

坂口は出演作が多く、その宣伝もあって多くのインタビュー記事に頻繁に登場している。それゆえ坂口を複数回取材しているライター、編集者は多い。しかし皆、口をそろえて「好印象しか記憶にない」と言うのだ。しかも“いい人”エピソードばかりが、出るわ出るわ……。

「多くのアイドルや俳優は、イメージを保つためもあって、タバコを吸っていることを隠したがります。でも坂口さんは、気心知れたスタッフに『吸いに行こうよ』と誘われて、気さくに外の喫煙所に一緒に行っていました。そこは通行人から丸見えだったのに……。イメージを取り繕おうとしていなくていいな、と好感を抱いたものです」（女性誌編集者）

「坂口さんは読書好きで有名。その話題で盛り上がったことがあるのですが、流れで『何かオススメの本はありますか？』と聞かれたんです。いきなりだったのですぐに思いつかず、『えっ、急に言われると出てこないな』とこちらが焦っていると、坂口さんはものすごく恐縮して。『そうですよね、すみません、すみません』と本気で謝るんです。芸能人の偉そうな感じが全くなくて、こちらが申し訳なく思ったほどです」（インタビューライター）

“裏の顔”が存在するのか？

また、こんな正直な一面を見せることも。

「本を読むのが好きとのことだったので、『書くことは興味ないんですか？』と質問したことがあります。そうしたら『以前、仲のいい編集者に、“健太郎は感性が面白いから何か書いたらいいよ”って言われたことがあって』と嬉しそうに答えてくれて。変に謙虚ぶらず、自分で能力があるかもと思っているところは屈託なく肯定してくる。嘘がない人という印象を受けたので、恋愛においても誠実なんだろうなと思っていたのですが……」（別のインタビューライター）

これまでのイメージどおり、坂口が“飾らない、いい人”であることは間違いないようだ。しかし文春の報道では、取材に応えた事務所の社長が坂口と一般女性との関係について《「健太郎は、反省しないといけない》と、相手を傷つけたくないから態度をハッキリできないという“優しさ”は、ときに相手を余計に傷つけるだけだと批判していた。

果たして今回の騒動は、坂口が“いい人”ゆえに起こったことなのか。それとも、実は二股も平気でするような“裏の顔”があったのか。人物評に定評のあるライターの仁科友里氏は「ズルい人ではない」と語る。

「もし坂口さん女性をとっかえひっかえして遊んでやろうと思うズルさがあるなら、同棲はしないはず。女性を家に連れ込めないからです。また、交際相手を自分のステイタスの証明や、芸能界での飛躍のための足掛かりと思う人は、売れっ子女優や大物芸能人の娘を狙います。一般人と交際していた坂口さんはそれをしていないし、永野芽郁に乗り換えなかった点もズルくないと思います」

交際相手として自分にメリットがある人を重視することは、女性から見れば「ズルい」ことだが、視点を変えると女性は自分に対して本気なのかどうか判断しやすいともいえる。その点で坂口の「ズルくないところ」は問題なのだという。

「坂口さんのようにズルくないと、女性は自分にもチャンスがある、彼は結婚を考えてくれていると誤解してしまいます。ズルさと危機管理能力は紙一重。自分や女性を守るズルさも、ときには必要なのです」

“いい人”であることが、逆にトラブルを招いてしまう場合もあるのだ。

