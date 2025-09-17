ボールやダーツがかわいいスヌーピーデザインに！石川玩具「スポーツトイ」

石川玩具は人気コミック“PEANUTS“のスヌーピーやスヌーピーの仲間たちがデザインされたスポーツトイ「スヌーピーやわらかボール」「スヌーピーピタッとキャッチボール」「スヌーピーワンダフルダーツ」を全国の雑貨店・玩具取扱店にて販売開始。

石川玩具「スポーツトイ」

スヌーピーやわらかボール

サイズ ： 150×150 (mm)

価格 ： 1,089円(税抜990円)

対象年齢 ： 1.5才以上

発売時期 ： 2025年7月下旬

発売元 ： 石川玩具

「スヌーピーやわらかボール」はスヌーピーがデザインされた布ボールです。

いろいろなボール遊びをしたPEANUTSの仲間たちが優しい色合いで描かれています。

軽く柔らかい素材を使用しているので小さいお子様も安心して遊べます。

スヌーピーピタッとキャッチボール

商品名 ： スヌーピーピタッとキャッチボール

サイズ ： 190×190(mm)

価格 ： 1,650円(税抜1,500円)

対象年齢 ： 6才以上

発売時期 ： 2025年9月

発売元 ： 石川玩具株式会社

レジャー遊びの定番のピタッとキャッチボールにスヌーピーデザインが登場！

布製ボールがピタッとくっつくので、キャッチボール遊びが簡単にできます。

スヌーピーワンダフルダーツ

サイズ ： 300×300(mm)

価格 ： 990円(税抜900円)

対象年齢 ： 3才以上

発売時期 ： 2025年 秋予定

発売元 ： 石川玩具

人気コミック“PEANUTS”の「スヌーピー」がデザインされたカラフルなダーツです。

的を壁などに吊るすことができる仕様になっており、遊ばないときはお部屋のインテリアとしてもぴったりです。

幅広い年齢層で楽しめるよう、簡単に楽しめるボールが各3個セットされています。

