フジ・榎並大二郎アナ、年内育休取得を発表「3か月半、職場を離れることに」 妻・有村実樹が第2子妊娠中 4歳長男は“兄の自覚”
フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（39）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。今週から年内いっぱい、育休を取得することを明らかにした。
【動画】かわいすぎる…フジ・榎並大二郎アナの4歳長男、“兄の誓い”を発表
榎並アナは、モデルの有村実樹（39）と2016年2月に結婚を発表。21年8月、第1子長男の誕生を発表。今年4月24日に、有村が「私事ですが、この度、第二子を授かることが出来ました」と報告していた。
この日の投稿では、「第二子を迎えるにあたり、今週から年内いっぱい育休に入ります」と報告。「3か月半、職場を離れることになりますがこの時間を大切に、家族をしっかり支えられるよう精進します」と伝えた。
続けて、「不在の間は頼もしい後輩たちが番組を守ってくれます。『すぽると！』『αすぽると！』をご覧いただけますと幸いです！」と、現在の担当番組を後輩に託したことを明かした。
また、ハッシュタグに「#育休」「#家族会議」「#兄としての自覚が芽生えた息子」「#頼もしい限りです」と添え、息子との“家族会議”の様子も動画で公開。「お兄ちゃんになったら何を頑張りますか？」という問いに、息子をは「いろんな赤ちゃんのお仕事をがんばる」と宣言。具体的に「身長を測る」「ごはん食べさせる」「ちっちゃいものを飲み込ませない」などを挙げ、兄としての自覚が芽生えた様子を公開している。
