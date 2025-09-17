28年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会は16日、米コーヒーチェーン大手スターバックスが大会および米国選手団の公式パートナーを務めると発表した。

スターバックス社は公式リリースで、五輪・パラリンピックでは選手村に専門のバリスタがいる特別設計のコーヒーハウスを開設するほか、競技会場やボランティア活動拠点などでもコーヒーの提供を計画していると発表した。組織委のケーシー・ワッサーマン会長は「スターバックスをLA28とチームUSAに迎えることは、世界的なブランドと国際的に広く親しまれているイベントが、文化とコミュニティーの形成という共通のコミットメントの下で1つになることを象徴するもの」と歓迎した。

また、スターバックス社はNBCユニバーサルと提携し、26年ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックと28年ロサンゼルス五輪・パラリンピックでのマルチプラットフォーム放送をサポートすると発表した。

スターバックス社によると、ロサンゼルス地域全体で1000店舗以上を展開。スターバックス財団を通じ、今年1月のロサンゼルス近郊の山火事では救援・復興活動に100万ドルを寄付したという。