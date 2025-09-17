これぞチームのエースだ。渋谷ABEMASの白鳥翔（連盟）が9月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。鮮やかなオーラスでの逆転劇で、チームに今季初勝利を持ち帰った。

【映像】鮮やか！白鳥翔、オーラスで逆転トップのシーン

第1試合はチームメイトの松本吉弘（協会）が苦戦。持ち点1600点のラスに沈んだ。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、白鳥、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）の並びで開局。白鳥は東1局、リーチ・ドラの2600点（供託1000点）をアガった。親番の東2局、東2局1本場はリーチをかけるも成就せず。東2局2本場では内川にリーチ・東の2600点（＋600点、供託2000点）を放銃した。

東3局では岡田が内川から満貫・8000点を奪取してトップ目に浮上。東4局では内川が満貫・8000点（供託1000点）をツモってトップ目に立った。目まぐるしく順位が入れ替わる状況下、白鳥は南1局に対々和・三暗刻の満貫・8000点を獲得。再びトップ目に立つも、南4局1本場では岡田が親満貫・1万2000点（＋300点）をツモったことで2着目に後退した。

そんな中で迎えた南4局2本場、白鳥は3巡目にドラの白を重ねると、次巡には暗刻に。数巡後には5筒・6索のシャンポン待ちで構えた。その2巡後には6・9筒の両面待ちにチェンジ。これが奏功し、内川からアガリ牌が零れ落ちた。白・赤・ドラ3の満貫・8000点（＋600点）。白鳥は岡田の持ち点を抜き、接戦を制した。

試合後、白鳥は「気合いが入っていたんですけど、ちょっと緊張しましたね。全然大丈夫だと思っていて、昨日試合を見ている感じではやってやろうって感じだったんですけど、いざ卓につくと緊張して…」と告白。「内川さんとおかぴ（岡田）がいて、なんか変な感じ。同卓していると『ちょっとアレかな』みたいな。違和感も…」と去年までKADOKAWAサクラナイツ所属だった内川と岡田の名を出して笑いを誘うと、「やっぱりMリーグに思い入れというか、気持ちが入っているんだなと思いました」と語った。

仲間のラスを帳消しにする、価値ある勝利だ。白鳥は「マツ（松本）が結構、苦しい展開だったので。ずるずる行くわけにはいかないな…というところでトップを取れたのは大きかった」と安堵。個人タイトルについては「昨年はMVPを取り逃してるんですけど、MVP争いに加われたことがラッキーだったなと思っているので。あまりそういうのは意識せずにポイントを重ねていきたい。それがMVPとか最多勝に繋がればいい」と述べた。「これから長いシーズンが始まりますので、是非これからもMリーグのご視聴をよろしくお願いします」。昨年は13勝を飾って、個人成績は2位。今期もMリーグを大いに盛り上げる。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万5900点／＋55.9

2着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万1700点／＋11.7

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万2900点／▲17.1

4着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）9500点／▲50.5

【9月16日終了時点での成績】

1位 KADOKAWAサクラナイツ ＋87.7（2/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋76.2（2/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋37.4（2/120）

4位 セガサミーフェニックス ±0.0（0/120）

5位 TEAM雷電 ±0.0（0/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲2.5（2/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲10.9（2/120）

8位 BEAST X ▲42.7（2/120）

9位 EARTH JETS ▲70.9（2/120）

10位 EX風林火山 ▲74.3（2/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

