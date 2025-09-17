バイエルンは今冬にクリスタル・パレスDFグエイ獲得に動く？ ウパカメカノとの契約延長交渉失敗に備えると現地メディア
来夏でクリスタル・パレスと契約満了を迎えるイングランド代表DFはすでに争奪戦になっている。
『SPORT BILD』のクリスティアン・ファルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは今冬にクリスタル・パレスに所属する25歳のイングランド代表DFマーク・グエイ獲得を熱望しているという。
チェルシーの下部組織出身であるグエイは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格するも定位置は確保できず、その後はスウォンジー・シティへのレンタル移籍を経験。しかし2021年7月に現所属のクリスタル・パレスへ加入すると、同クラブでは主力に定着。昨季もプレミアリーグ34試合に先発出場し、3ゴール2アシストと守備の要として活躍しており、今夏はステップアップの噂が飛び交うことに。しかしリヴァプール移籍が目前に迫るも、最終的に移籍は実現せず、今夏は残留することになった。
今やビッグクラブから引っ張りだこのグエイ。現段階で新天地はリヴァプールが最有力候補と見られているが、バイエルン移籍は実現するのだろうか。
