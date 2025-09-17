Ž¢"¹âÂæ"¤Ê¤Î¤Ë¡ÄŽ£ÀÅ²¬¶õ¹ÁÃó¼Ö¾ì¤¬¿åË×¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¡ÚÊ¬ÀÏ²èÁü¡ÛŽ¢¹âÂæ¤Ê¤Î¤Ë¡ÄŽ£Ž¢¶á¤¯¤ËÀî¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÄŽ£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤³¤ë"´§¿å"¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸¶°ø
Åì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¿ÓÂç¤ÊÎµ´¬¤ä¹ë±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÂæÉ÷15¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¤Ç1»þ´Ö¤ÎºÇÂç±«ÎÌ¤¬113¥ß¥ê¡Ê´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¡Ë¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼ÖÎ¾¿»¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÎ©ÃÏ¤Î½ê¤¬¿åË×¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÉ÷¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤âÁ´¹ñ¤Ç¥²¥ê¥éÍë±«¤ÏÂ¿È¯¤·¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÅì¡¢¼óÅÔ·÷¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´§¿å¡¢¿»¿å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´§¿å¡¢¿»¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÄã¤¤Àî¤ÎÅÚÃÏ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àî¤¬¤Ê¤¤¹âÂæ¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Ê¤¼¹âÂæ¤ÎÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¿»¿å¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿¼óÅÔ·÷¤Î»öÎã¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶áÇ¯È¯À¸¤·¤¿¡Ö¹âÂæ¤Î¿å³²¡×¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Çµ¯¤¤¿¤«¡¢ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¡ÖÆâ¿åÈÅÍô¡×¤Ë¤è¤ë¿»¿å¡¦´§¿å¤Î¸¶°ø¤ä¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î»öÎã
¤Þ¤º¡¢ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤°Õ¤ÎÉ¸¹â¤ÇÃÏ¿Þ¤òÃå¿§¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¿§ÊÌÉ¸¹â¿Þ¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¤ÆÃó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Î¹âÄãº¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¤³¤Î¿Þ¤Ç¤Ï¡¢É¸¹â25m°Ê²¼¤¬ÀÄ¿§¡¢¤½¤³¤«¤é25m¹ï¤ß¤ÇÇö¤¤ÀÄ¿§¡Ê25m¡Á50m¡Ë¡¢¿å¿§¡Ê50m¡Á75m¡Ë¡¢²«ÎÐ¿§¡Ê75m¡Á100m¡Ë¡¢²«¿§¡Ê100m¡Á125m¡Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ê125m¡Á150m¡Ë¡¢Ç»¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ê150m°Ê¾å¡Ë¤Þ¤ÇÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ·Ï¤Û¤ÉÄã¤¯¡¢ÀÖ·Ï¤Û¤É¹â¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¿Í¡¹¤¬½»¤ß¡¢¿åÅÄ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÄ¿§¡ÁÇö¤¤ÀÄ¿§¡ÊÉ¸¹â50m°Ê²¼¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÎ¤¤ÎÂ¦¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤¬¡¢»³¡ÊµÖÎÍÃÏ¡Ë¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¸µ¡¹Ê¿¤é¤ÊÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¤Î¾å¤òÊ¿¤é¤ËÂ¤À®¤·¡¢Ã«ÉôÊ¬¤ÏËä¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÊ¿Ã³²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿åÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ¹Á¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤â¿§¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢³êÁöÏ©ÉôÊ¬¤ÎÉ¸¹â¤ÏÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¤Ë¤è¤ë¤ÈËÌÀ¾Éô¤Ç¤Ï138m¡¢ÆîÅìÉô¤Ç¤Ï123m¤Û¤É¤È¡¢ÆîÅìÂ¦¤Ë¤æ¤ë¤¯·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ¹Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÖÎ¾¤Î¿åË×¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ä¤äÀ¾Â¦¤ÎÆî¤Î¤Ø¤êÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î¼ÖÎ¾¿åË×¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Î¹âÄãº¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¿§ÊÌÉ¸¹â¿Þ¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÃó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Î¹âÄãº¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡©
Ãó¼Ö¾ì¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢·úÊª¤Î°ÌÃÖ¤â¼¨¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ¤Î±ÇÁü¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤ÈÍÊÊÉ¾õ¤Ë·úÊªÉÕ¶á¤ÎÉ¸¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¤ÎÉ¸¹â¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿Þ¤Ç¤Ï¡¢É¸¹â132m°Ê²¼¤¬Ç»¤¤ÀÄ¿§¡¢¤½¤³¤«¤é50cm¹ï¤ß¤ÇÀÄ¿§¡Ê132m¡Á132.5m¡Ë¡¢¿å¿§¡Ê132.5m¡Á133m¡Ë¡¢²«ÎÐ¿§¡Ê133m¡Á133.5m¡Ë¡¢²«¿§¡Ê133.5m¡Á134.0m¡Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ê134.0m¡Á134.5m¡Ë¡¢Ç»¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ê134.5m¡Á135m¡Ë¤Þ¤ÇÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ·Ï¤Û¤ÉÄã¤¤ÅÚÃÏ¤È¤Ê¤ë¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ï¶õ¹Á¤È¤·¤ÆÂ¤À®¤µ¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤ÎÆîÃ¼Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏËÌ¤«¤éÆîÂ¦¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÃ«¤ÎÊý¤ËÇÓ¿å¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´§¿å¤Ê¤É¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤Â¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¿»¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Î³µ¤Í¤ÎÈÏ°Ï¤òÇòÀþ¤Ç°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹âÄãº¹¤ÏÃ±½ã¤ËÆîÂ¦¤Ë·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Î·¹¼Ð¤Ï¡¢Ã«Â¦¤ÎÆîÃ¼Éô¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©Â¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¥Ô¥ó¥¯¿§ÅÀÀþ¤ÎÉôÊ¬¡Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎËÌÅìÂ¦¤¬Äã¤¤¡¢µÕ·¹¼Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¤ÏºÇÂç1.4m¤Û¤É¤âÃ«Â¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Î¹âÄãº¹¤«¤éÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡¢±«¿å¤ÎÎ®¤ì¤ë¸þ¤¤ò¹õ¿§¤ÎÌð°õ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃÏ¿Þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¹âÄãº¹¤ä¿Í¹©¹½Â¤Êª¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Ï¼þ°Ï¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¿å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆîÂ¦¤ËÇÓ¿å¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤ë¡£
Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤éÇÓ¿å¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´§¿å¤ä¼ÖÎ¾¿»¿å¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±«ÎÌ¤¬ÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö¹ë±«¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ë±«¤Î¸å¡¢±«¿å¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë½¸¤Þ¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡Ê¢¨¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÏ¿Þ¾ðÊó¤Î¹âÄãº¹¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¤¹¡Ë
ÂæÉ÷15¹æ¤ÎÀÜ¶á»þ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤â³ÆÃÏ¤Ç¹ë±«¤ÎÈï³²¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¡Ö´§¿å¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃÏÈ×ºÒ³²¥É¥¯¥¿¡¼²£»³Ë§½Õ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤â¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´§¿å¤·¤¿ÃÏÅÀ¤ÎÅê¹Æ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£9·î8Æü¤Ë¼óÅÔ·÷¤ò½±¤Ã¤¿¥²¥ê¥é Íë±«¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢À¾Åìµþ»ÔÅÄÌµÉÕ¶á¤ÇÊ£¿ô¤Î´§¿å¾ðÊó¤¬SNS¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ê£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¸Î¾ã¤Ê¤É°ìÎã¤Î¾ì½ê¤òÃÏ¿Þ¤Ë¼¨¤·¤¿¡£ÅÄÌµÉÕ¶á¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¹¤¬¤ëÉðÂ¢ÌîÂæÃÏ¾å¤ÎÃÏ°è¤À¡£
¶á¤¯¤Ë¹¿¿å¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÀî¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å³²¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾ì½ê¤â¡¢¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¿§ÊÌÉ¸¹â¿Þ¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ´§¿å¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¹âÄãº¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÅÄÌµ¤Î´§¿å»öÎã¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
´§¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¿ÞÃæ±ûÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ËÇò´Ý¤Ç°Ï¤Ã¤¿¼þÊÕ¤À¡£É¸¹â¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤ÀÄ¿§¤Î60m°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ï¹âÂæ¤ÎÂæÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÀõ¤¤Ã«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¼þ¤ê¤è¤ê¾¯¤·Äã¤¤¾ì½ê¤Î°ì³Ñ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢À¾¡¢Æî¡¢Åì¤Î3Êý¤¬¾¯¤·¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¤Ç¤ÏÇ¤°Õ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÃÏÉ½¤Î¹âÄãº¹¤ÎÃÇÌÌ¿Þ¤òÀÚ¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃÇÌÌ¿Þ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¦²¼¤Ë¤¢¤ë¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¿ÞÃæ¡¢¡Ö»Ï¡×µ¹æ¤«¤é¡Ö½ª¡×µ¹æ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÆ»Ï©±è¤¤¤ËÃÇÌÌ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´§¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉÕ¶á¤¬¸²Ãø¤Ê±úÃÏ¤ÎÄì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤ÎÆ»Ï©¤ÇÇÓ¿å¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢´§¿å¤Ë»ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃÏ·ÁÅª¤Ë¤¯¤ÜÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¿å¤¬ÇÓ¿å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Â¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÓ¿å¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
±«¿å¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢´§¿åÅù¤ÏÈ¯À¸¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï´§¿å¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤ÏÊâÆ»¤Î±ïÀÐ¾å¤Ëºô¤äÊ½¡¢·úÊª¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ·ÁÅª¤Ê¤¯¤ÜÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¹½Â¤Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÌÂ¦¤Ø¤ÎÇÓ¿å¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
Æ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤ÏÆÃ¼ì¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ë±«¤Î¤¿¤Ó¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸µ¡¹¤ÎÃÏ·Á¤Ë±è¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃÏ·ÁÅª¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï´§¿å¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´§¿å¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤äºô¤Î´ðÁÃ¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
2023Ç¯8·î1Æü¤Î¹ë±«¤Ç¡¢ÃæÌî¶èÆâ¤Î´Ä¼·ÄÌ¤ê¤Çµ¯¤¤¿´§¿å¤Ê¤É¤â¤³¤Î»öÎã¤À¤í¤¦¤«¡£¹âÂæ¤ÎÂæÃÏ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÀõ¤¤Ã«ÃÏ·Á¤¬À¾¤«¤éÅìÂ¦¤Ë·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯´Ä¼·ÄÌ¤ê¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¼·ÄÌ¤ê¤¬¡¢´§¿å¤·¤¿ÉÕ¶á¡Ê¿Þ¤ÎÀÖ¿§¤Î´ÝÉÕ¶á¡Ë¤À¤±¼þ¤ê¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÀ¾¤«¤éÅì¤Ø¤ÎÇÓ¿å¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¼Ö¤ÇÆ»Ï©¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ëÆ»¤Ç¤â¿ô½½cmÄøÅÙ¤Î¹âÄãº¹¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤Ï¿¼¤µ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ÖÎ¾¸Î¾ã¤äÊÄ¤¸¹þ¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¿»¿å¿¼¤¬30cmÄøÅÙ¤Ç¤â¼ÖÎ¾¸Î¾ã¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¡£´§¿åÏ©¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆÍÆþ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸Í±Û¶äºÂ¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡Ä
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾¯¤·°Û¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£9·î11Æü¤Ë¼óÅÔ·÷¤ò½±¤Ã¤¿¥²¥ê¥éÍë±«»þ¤Î¡¢ÉÊÀî¶è¸Í±Û¶äºÂÄÌ¤ê¤Î»öÎã¤À¡£¸Í±Û¶äºÂ±Ø¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÅìÀ¾1.4km¤Ë¿¤Ó¤ë¸Í±Û¶äºÂÄÌ¤ê¤ÎÀ¾Ã¼¡¢Ãæ¸¶³¹Æ»¤È¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÇÂùÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë¸Í±Û¶äºÂ±ØÊýÌÌ¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÂæÃÏ¤«¤é²¼¤ëÃ«¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¡£¸Í±Û¶äºÂ±Ø¤ÎÄÌ¤ê¼«ÂÎ¤¬Ã«¤ÎÃæ¿´Éô¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¿åÅÄ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤À¡£¼þ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¿åÅÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¼«Á³¤Î»³ÎÓ¤äÅÄÈª¤Ë±«¿å¤¬¿»Æ©¤µ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÔ»Ô²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÂðÃÏ¤äÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¿»Æ©¤¬¿Ê¤Þ¤º¤Ë¤³¤ÎÃ«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±«¿å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¶áÇ¯¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ê¤É¤ÇºäÆ»¤ò·ã¤·¤¯¿å¤¬Î®¤ì²¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡£Ã«¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿åÅÄ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÔ»Ô²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Àî¤Ï°Åµô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¸÷·Ê¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ã«¤Ï¿å¤¬ÄÌ¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºäÆ»¤òÎ®¤ì²¼¤ëÂùÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
°Ê¾å¡¢ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÈÅÔ¿´Éô¤Î´§¿å¡¦¿»¿å¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿Í¹©Åª¤Ë²þÊÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡ÖÅÔ»Ô·¿¿å³²¡×¤Î»öÎã¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ß¤Ã¤¿±«¿å¤¬Äã¤¤¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æµ¯¤³¤ë¡ÖÆâ¿åÈÅÍô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¡£
ºÒ³²¤äÊª»ö¤¬µ¯¤¤ë¸¶°ø¤ò¡¢Í¶°ø¡Ê³°ÎÏ¡§Êª»ö¤ò¤Ò¤¤ª¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¡Ë¤È¡¢ÁÇ°ø¡ÊÂÑÎÏ¡§»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ò·ï¡¢ÆÃÀ¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£É÷¼Ù¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡¢É÷¼Ù¤ÎÎ®¹Ô¤¬Í¶°ø¡Ê³°ÎÏ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯É÷¼Ù¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ä¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÇ°ø¡ÊÂÎÎÏ¡Ë¤À¡£
ÅÔ»Ô¤ÎÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤â½ÅÍ×¤Ë
¤³¤ì¤Ë½¾¤¦¤È¡¢ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤ÎÍ¶°ø¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤È¤Ê¤ë¡£1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê50mm¤òÄ¶¤¨¤ëÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Ç¤Ï´§¿å¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê 80mm¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔÎõ¤Ê±«¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿»¿å¡¦´§¿å¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ç¤â¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¤â1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê100mm¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í¶°ø¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
ÁÇ°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ·ÁÅªÍ×°ø¤À¡£¤¿¤ÀÄã¤¤ÄãÃÏ¤À¤«¤éµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡¢¹âÂæ¤ÎÂæÃÏ¤À¤«¤éµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ë±«¤¬¤¢¤Ã¤¿ÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤êÄã¤¤½ê¤Ë¿å¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¡£ÄãÃÏ¤ÏÈæ³ÓÅªµ¯Éú¤¬¾®¤µ¤¤¤¬¡¢ÂæÃÏ¤ÏÀõ¤¤Ã«¤ÎÉôÊ¬¡ÊÅÄÌµ¤Î»öÎã¡Ë¤ä¡¢Ã«¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¡Ê¸Í±Û¶äºÂ¤Î»öÎã¡Ë¤Ê¤É¡¢µ¯Éú¤¬Âç¤¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿å¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£·è¤·¤Æ¡¢¹ë±«¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤ÎÁÇ°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤Î²¼¿åÆ»¤ÎÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê50mm¤Î¹ß±«¤ò´ð½à¤ËÀß·×¡¦À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¹ë±«¤Î·ã¿Ó²½¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿»¿åÈï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Âçµ¬ÌÏÃÏ²¼³¹¤äÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¡Ê75¥ß¥ê»Ô³¹²½ÂÐºöÃÏ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê75mm¤Î¹ß±«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÜÀßÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Î¹ë±«¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê80mm¡¢100mm¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¸½¾õ¤À¡£Í¶°ø¤È¤·¤Æ¤Î¹ë±«Áý²Ã¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤í¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£¸å¤Ï³Æ¼ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¡¢´ÉÍý¡¢¹¹¿·¤Ë¤â¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ë±«»þ¤ÎÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ Æâ¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯
¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢Æâ¿åÈÅÍô¤òÁÛÄê¤·¤¿Æâ¿å¡Ê±«¿å½Ð¿å¡Ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¡¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¿§¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤À¤¬¡¢¿§¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¿»¿åÅù¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ê½¤äºô¤Î´ðÁÃ¤Ê¤É¾®µ¬ÌÏ¤Ê¹½Â¤Êª¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¿¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤·¤«¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤ÇÈÅÍô¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤·¤«¿§¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤À¡£
¢ ÃÏÌ¾¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Ê
ÃÏÌ¾¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÏ°Ï¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÂæÂ¦¤ÎÃÏ°è¤â¤¢¤ì¤ÐÄã¤¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤µ¤ó¤º¤¤¡×·Ï¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¿å³²¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¯¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¤¯¿å¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤Î¾ì½ê¤Ç¿å³²¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
À¾Åìµþ»Ô¡ÖÅÄÌµ¡ÊµìÅÄÌµ»Ô¡Ë¡×¤Ê¤É¤â¡¢Í³Íè¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¹âÂæ¤Ç¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÍÎÏ¤À¡£¶áÆü¤Î¿å³²¤¬µ¯¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¼«Í³¤¬µÖ±ØÉÕ¶á¤Ï¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¡×½»½ê¤ÎËÌÂ¦¤Ï¹âÂæ¤À¤¬¡¢ÆîÂ¦¤ÏÄã¤¤ÄãÃÏÂ¦¤À¡£
Åì²£Àþ¤Î³«ÄÌ°Ê¹ß¡¢³«È¯¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£³«È¯¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ²þÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÏÌ¾¤äÃÏÌ¾¤Î¹çÊ»¤Ê¤É¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë»öÎã¤À¡£¤½¤â¤½¤âÃÏÌ¾¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÃÏ·Á¡¦ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¾¾®»³±Ø¤Î¾®»³¤È¤¤¤¦½»½ê¤Ï¹âÂæ¤ÎÂæÃÏÂ¦¤À¤¬¡¢Àõ¤¤Ã«¤äÃ«¤¬Â¿¤¯¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢À¾¾®»³±Ø¤ÏÀõ¤¤Ã«Äì¤Ë¤¢¤ë¡£
£ ÃÏÌ¾¤è¤êÃÏ·Á¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤¹âÄãº¹¤ËÃí°Õ
ÃÏÌ¾¤è¤êÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢ÂæÃÏ¤äÄãÃÏ¡ÊÃ«¡Ë¤È¤¤¤¦Âç»¨ÇÄ¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¿ô½½cmÃ±°Ì¤Î¹âÄãº¹¤À¡£¹âÂæ¤ÎÂæÃÏ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤è¤êÄã¤¤¾ì½ê¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
Ä´¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤Ê¹âÄãº¹¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢±«¤ÎÆü¤Ê¤É¤Ë±«¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ëÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢Â¦¹Â¤Ê¤ÉÇÓ¿å»ÜÀß¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥àÆâ¤Ç³ÆÃÏ¤Î²òÀâ¤Î¿Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ÏÌµ½þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¿§ÊÌÉ¸¹â¿Þ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥È¥Ã¥×¡äÉ¸¹â¡¦ÅÚÃÏ¤Î±úÆÌ¡ä¼«Ê¬¤Çºî¤ë¿§ÊÌÉ¸¹â¿Þ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡ÊÀÄ¿§ÏÈ¡Ë¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ó¥É¥¦Æâ¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¾õ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ê¹õ¿§ÏÈ¡Ë¤¬¡Ö¼«Æ°¤ÇÃå¿§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡×¤À¡£É¸¹â¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¼êÆ°¤ÇÆþÎÏ¤·¤ÆÊÑ¹¹¤â¤Ç¤¤ë¡£ÃÇÌÌ¿Þ¤Ï¡¢ÀÖ¿§ÏÈ¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡ÖÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
ºÇ¸å¤Ë
¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÎÌÒ»Ò¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö¿å¤ÏÄã¤¤ËÎ®¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÊª»ö¤¬¼«Á³¤ÊÀ®¤ê¹Ô¤¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ï¤¶¤Ç¤¢¤ë¡£¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤ÎÍý²Ê¡Ö±«¿å¤Î¹ÔÊý¤ÈÃÏÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¿å¤Ï¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤«¤éÄã¤¤¾ì½ê¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò½¬¤¦¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¡£
¹âÂæ¤Î¾ì½ê¤Ç¹ë±«¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹âÂæ¤È¤¤¤¦ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢±«¿å¤è¤êÄã¤¤¾ì½ê¤ËÎ®¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ö¹âÂæ¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤è¤êÄã¤¤¾ì½ê¤ÇÃÏ²¼³¬¤äÈ¾ÃÏ²¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿å¤¬¿»Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â·üÇ°¤À¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¥²¥ê¥éÍë±«¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¹ë±«¤¸¤¿¤¤¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÄã¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿å¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ¾¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤ò¼õ¤±¤ë¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤É¤³¤Ç±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´¼«Âð¤ä¤´¼Â²È¡¢¿ÆÀÌÃÎ¿Í¤Î¤ªÂð¤ä³Ø¹»¡¢¿¦¾ì¡¢ÄÌ³Ø¡¦ÄÌ¶ÐÏ©¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é½»¤ßÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·¿¿å³²¡ÊÆâ¿åÈÅÍô¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£
¡Ê²£»³ Ë§½Õ ¡§ ¤À¤¤¤ÁºÒ³²¥ê¥¹¥¯¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¦ÃÏÈ×ºÒ³²¥É¥¯¥¿¡¼¡Ë