カラバフ、ベンフィカに逆転勝利！　アゼルバイジャン勢史上CL本戦で初白星

カラバフがアゼルバイジャン勢史上初の快挙を達成した。



チャンピオンズリーグ（CL）・2次予選ラウンドから、3次予選、プレーオフを突破して、クラブ史上2度目の本戦出場を果たしたアゼルバイジャン王者であるカラバフは、16日に敵地で行われたCL・リーグフェーズ第1節でベンフィカ（ポルトガル）と対戦した。



試合は6分と16分に失点して追いかける展開となったが、30分にレアンドロ・アンドラーデのゴールで1点を返すと、48分にはカミロ・ドゥランが同点弾をマーク。さらに、86分にはオレクシー・カシュチュクがペナルティエリア内での巧みな反転から左足で流し込んで勝ち越しゴールを挙げた。



これが決勝点となり、試合はこのまま3−2で終了。2点差を逆転したカラバフは、CLのグループステージ／リーグフェーズにおいて勝利を収めたアゼルバイジャン史上初のクラブとなった。



次節、カラバフは10月1日にホームでDF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）と対戦する。