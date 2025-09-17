“1児のママ”になった韓国の美しき元新体操オリンピアン、「2人目計画」をサラッと告白して話題

オリンピックにも出場した元新体操韓国代表ソン・ヨンジェが、“2人目計画”を素直に告白して話題だ。

【写真】『鬼滅』キャラにメロメロなソン・ヨンジェ

ソン・ヨンジェは9月15日、自身のYouTubeチャンネルで「育児に本気のソン・ヨンジェが全部使って教える実用性最強の育児アイテム」というタイトルの動画を公開。実際に役立ったという子育てグッズを紹介しながら、自身の体験を共有した。

動画内でソン・ヨンジェは「ママたちの必需品」とされる抱っこひもを取り出すと、「これまで計4個を使った。これも実は、2人目を産むために私が別に包装しておいたものだ」と伝えた、自然に“2人目計画”を打ち明けた。予想外の告白にスタッフが驚くと、ソン・ヨンジェは落ちいた様子で笑顔を見せた。

ソン・ヨンジェは抱っこひものメリットを具体的に説明する一方で、個人的に感じるデメリットも正直に告白。「赤ちゃんを抱っこしていると、外で知り合いに会いたくないときがある」と正直な育児の悩みを吐露し、「赤ちゃんを抱っこしながら“ファッションを守るか、腰を守るか”で悩んだが、最終的に腰を守った。可愛い抱っこひもをすると、骨盤がとても痛くなる」と打ち明けた。

（写真＝ソン・ヨンジェYouTubeチャンネル）

華やかな外見を誇りながらも、出産や育児など母親として直面する悩みや現実的な選択を率直に語った姿は、多くの親たちの共感を呼んだ。特に、「2人目の準備」というプライベートな計画を自然に明かした点も注目を集めた。

◇ソン・ヨンジェ プロフィール

1994年5月28日生まれ。韓国・ソウル出身。身長165cm。元新体操選手で、2010年広州アジア大会では韓国人初の個人総合・銅メダルを獲得。その後も2012年ロンドン五輪個人総合5位、2014年仁川アジア大会・金メダル、2015年光州ユニバーシアード夏季大会・金メダル、2016年リオ五輪個人総合4位という結果を残した。2017年2月18日に引退を発表し、2019年3月から新体操教室LEAP STUDIOをオープン。現在は指導者兼CEOとして活動し、新体操の有望株発掘や育成に努めている。2022年8月、金融業界に務める9歳年上の一般男性と結婚。2023年8月に妊娠し、2024年2月20日に第一子となる息子の出産を発表した。