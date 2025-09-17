プランパー効果も！ジルスチュアート ビューティ秋限定リップ登場

ジルスチュアート ビューティから、秋の訪れを唇で楽しめるリップ美容液「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」の限定2色が登場♡ 自然由来成分90%※2で、メルティングフィットオイルやクリスタルコーティング成分を配合し、ふっくらぷるんとしたツヤ高い唇を演出。3,740円（税込）で、10月3日（金）より全国店舗と公式オンラインショップで発売開始です。

花の彩りを閉じ込めた限定2色



限定色は114ベゴニアと115リューココリーネ。ベゴニアはパールリッチなゴールドピンク、リューココリーネは透明感のある淡いクリアミントブルーで、秋の装いにも華やぎをプラス♡

花々のエッセンスが唇にとけ込み、ふっくら立体感のある印象に仕上げます。

※2 自然由来指数90%（水を含まない）ISO 16128 準拠。

【ヒロインメイク】数量限定♡秋映え「オールドテディベア」発売

プランプ効果でふっくらツヤ唇



温感と冷感を楽しめるリップ美容液で、メルティングフィットオイルや5種の植物由来保湿成分を配合。

日中の乾燥を防ぎつつ、厚い膜で唇を包み込むクリスタルコーティング成分が、ぷるんとしたツヤ感を長時間キープします♡

購入特典でリップホルダーも♡



パステルピンク

ラメブルー

ラメピンク

発売を記念し、リップ1本以上を含め8,800円(税込)以上購入で、店舗限定またはオンライン限定のリップホルダーをプレゼント。

限定色はパステルピンク（店舗）、ラメブルー＆ラメピンク（公式オンラインショップ）で、秋のメイクをさらに楽しめます♪

秋の唇に彩りとツヤを



ジルスチュアート ビューティ「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」限定2色は、花々の彩りを閉じ込めた華やかな発色と、ぷるんとしたプランパー効果で秋の唇を美しく演出♡

価格は3,740円（税込）。全国店舗と公式オンラインショップで10月3日より発売。リップホルダー特典もあり、贅沢なうるツヤ体験をぜひ楽しんでみてください♪