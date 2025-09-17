「健康で長生きして下さい」浜崎あゆみ、母親の誕生日を祝福「良い親子関係ですね」「いつまでもお若い」
歌手の浜崎あゆみさんは9月14日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日を祝福しました。
コメントでは「マミーお誕生日おめでとうございます」「唯一無二のあゆちゃんにとってのお母様であり、息子くん達にとってのお祖母様(←この表現が合ってるのか分からないぐらい、いつまでもお若い)おめでとうございます」「良い親子関係ですね」「いつまでもお元気でゲラゲラ笑ってて下さい」「ayuを産んで下さってありがとうございます」と、祝福の声が寄せられました。
「良い親子関係ですね」浜崎さんは「健康で長生きして下さい #happybirthday」とつづり、1枚の写真を投稿。豪華な花束が写っています。母親の誕生日を祝福しているようです。親子の仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。
2024年には顔出しショットで祝福2024年9月13日には「Happiest birthday to my queen ミラクルパワフル江戸前かーちゃんでずっとずっと居続けてくれぃ #マミー #年齢不詳 #底抜けに明るい #声がマジでかい #色々豪快 #尊敬する人」とつづり、母親の顔出しショットを公開していた浜崎さん。若々しく、とても美人なことが分かります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)