歌手の浜崎あゆみさんは9月14日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日を祝福し、ファンからも祝福のメッセージが多数寄せられました。（サムネイル画像出典：浜崎あゆみさん公式Instagramより）

歌手の浜崎あゆみさんは9月14日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日を祝福しました。

「良い親子関係ですね」

浜崎さんは「健康で長生きして下さい　#happybirthday」とつづり、1枚の写真を投稿。豪華な花束が写っています。母親の誕生日を祝福しているようです。親子の仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。

コメントでは「マミーお誕生日おめでとうございます」「唯一無二のあゆちゃんにとってのお母様であり、息子くん達にとってのお祖母様(←この表現が合ってるのか分からないぐらい、いつまでもお若い)おめでとうございます」「良い親子関係ですね」「いつまでもお元気でゲラゲラ笑ってて下さい」「ayuを産んで下さってありがとうございます」と、祝福の声が寄せられました。

2024年には顔出しショットで祝福

2024年9月13日には「Happiest birthday to my queen　ミラクルパワフル江戸前かーちゃんでずっとずっと居続けてくれぃ　#マミー　#年齢不詳　#底抜けに明るい　#声がマジでかい　#色々豪快　#尊敬する人」とつづり、母親の顔出しショットを公開していた浜崎さん。若々しく、とても美人なことが分かります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)