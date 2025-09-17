福岡管区気象台防災コメント（17日午前6時51分発表）

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。18日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込み。大陸から朝鮮半島から日本海へのびる前線が、17日夜にかけて朝鮮半島南岸付近へ南下し、18日は対馬海峡から九州北部地方を南下する見込み。また、強い日射の影響も加わり、17日昼過ぎから18日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。17日から18日にかけて、前線や暖かく湿った空気の影響で、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所があります。18日にかけては、雨雲が予想以上に発達した場合や同じところに停滞した場合、大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性があります。

＜早期注意情報（警報級の可能性）＞17日昼前から18日夕方にかけて 大雨「中」（県内全域）

＜降水量の予想（多い所）＞17日6時から18日6時まで 1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量80ミリ（県内全域）

落雷と突風に関する福岡県気象情報 第1号（17日05時04分 福岡管区気象台発表）

福岡県では、17日昼過ぎから18日夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。

［気象概況］朝鮮半島にある前線が18日にかけて九州北部地方へ南下する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わり、九州北部地方では、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では、17日昼過ぎから18日夕方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。