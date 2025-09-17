中川翔子、父・勝彦さん31回目の命日に感慨「もうすぐ同じ9月にあなたの血が生きた証が繋がるよ」
タレントの中川翔子（40）が17日、自身のXを更新。出産を前に、父・中川勝彦さんの31回目の命日に思いをはせた。
【写真あり】似てる？中川翔子が公開した、父・勝彦さんの写真の数々
中川は、勝彦さんの写真やレコードジャケットなどを公開しながら「9/17 今日は父 中川勝彦の31回目の命日」と書き出し、「あの日夕方５時ごろ父は旅立ちましたが大きな虹が出ていました」と振り返った。続けて「あの頃まだわたしは幼かったけど時を重ね 父が一番話したい人になりました」と現在の素直な心境を吐露。
そして「もうすぐ同じ9月にあなたの血が生きた証が繋がるよ」と思いをはせ、「なんて言うか話してみたかったよ」とつづった。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。
