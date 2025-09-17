ロバーツ監督 被弾続きの救援陣を信頼「評価すべきは相手の一打。夜眠れないほどの不安はない」



ロバーツ監督（c）SANKEI

ドジャースの大谷翔平投手（31）は15日（日本時間16日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打、2四球、1盗塁。これで20試合連続出塁を達成した。打率は.281。

試合は延長10回、フィリーズが6対5で勝利を収め、2年連続で東地区優勝を決めた。ドジャースの地区優勝マジックは10のまま。16日（同17日）は大谷が先発登板予定で、本塁打王争いを繰り広げるシュワバーとの直接対決に注目が集まる。

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

序盤から両軍の打線がぶつかり合う展開。初回、ナ・リーグ本塁打王レースをリードするシュワバーが53号ソロを放ち、大谷との差を4本に広げた。

大谷はその裏、四球で出塁して20試合連続出塁を記録すると、5回には右中間二塁打でチャンスを広げ、ベッツの犠牲フライを呼び込むなど勝負強さを見せた。

9回には同点弾の直後に回ってきた打席でサヨナラ弾を期待されたが、剛速球に空振り。結局、四球で歩き後続に託したが得点にはつながらず、延長10回に勝ち越され最後はマンシーが凡退して接戦を落とした。

試合後、ロバーツ監督は「両チームが最後まで全力で戦った。エメット（シーハン）は素晴らしい投球をしたし、打線もベッツやパヘスが大きな一打を放った。ただ相手も大きな一打を打ち返してきた。それは評価しないといけない」と総括。

被弾については「シュワバーへの球は外角のいいボールだったが、ほぼ片手でスタンドまで運ばれた。ハーパーの一発もゾーンの外のボールを打たれた」と打者の力量を認めた上で、「ブルペンはまだ誰がポストシーズンでステップアップするか見極めている段階だ。夜眠れないほどの不安はない」と前を向いた。

また、マンシーも「リードを奪われてもすぐに取り返せたのは大きかった。相手は強力だが、我々も負けていなかった」と振り返りつつ、「ブルペンはシーズンを通して素晴らしい働きをしてきた。被弾も打者の技術がすごかっただけで、投球を責めるのは難しい」と仲間をかばった。

ポストシーズンを見据えた手応えと課題が交錯する中、大谷は20試合連続出塁で存在感を示し、本塁打争いではシュワバーとの差を広げられたものの、16日の直接対決で巻き返しを狙う。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」



大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？