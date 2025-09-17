東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6685　高値0.6688　安値0.6660

0.6723　ハイブレイク
0.6706　抵抗2
0.6695　抵抗1
0.6678　ピボット
0.6667　支持1
0.6650　支持2
0.6639　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5987　高値0.5991　安値0.5956

0.6035　ハイブレイク
0.6013　抵抗2
0.6000　抵抗1
0.5978　ピボット
0.5965　支持1
0.5943　支持2
0.5930　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3739　高値1.3783　安値1.3735

1.3818　ハイブレイク
1.3800　抵抗2
1.3770　抵抗1
1.3752　ピボット
1.3722　支持1
1.3704　支持2
1.3674　ローブレイク