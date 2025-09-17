東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6685 高値0.6688 安値0.6660
0.6723 ハイブレイク
0.6706 抵抗2
0.6695 抵抗1
0.6678 ピボット
0.6667 支持1
0.6650 支持2
0.6639 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5987 高値0.5991 安値0.5956
0.6035 ハイブレイク
0.6013 抵抗2
0.6000 抵抗1
0.5978 ピボット
0.5965 支持1
0.5943 支持2
0.5930 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3739 高値1.3783 安値1.3735
1.3818 ハイブレイク
1.3800 抵抗2
1.3770 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3722 支持1
1.3704 支持2
1.3674 ローブレイク
