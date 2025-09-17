今回は、女友達が「家事育児一切しないモラハラ夫」を撃退したエピソードを紹介します。

女友達の前でも偉そうな態度の夫…

「ウチの夫は日頃からモラハラ言動がひどい上、育児も家事もせず、ときどき離婚が頭をよぎります……。

そしてある日、仲良しの女友達がウチに来てくれたのですが、ウチの夫があまりに何もしない様子を見て、あきれていました。で、夫が私にモラハラ発言するたび、女友達は怪訝な表情をしていました。

微妙な空気の中、子供が泣き出し、夫が『早く泣き止ませろよ！』と私に怒鳴ったんです。すると女友達は夫に『少しぐらい子供の面倒みたら？』『あなたの子でもあるんでしょ？』『そんなんじゃ、近いうち離婚されるよ？』と強い口調で言い返してくれたんです。すごくスカッとしましたね」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年11月）

▽ 大切な友達が夫にひどい態度をとられているのを見たら、見て見ぬフリはできませんよね。これで夫が少しは反省してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。