ÍµÈ¹°¹Ô¡¢µÈËÜ·Ý¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¶ì¸À¡ª¡ÈµÈËÜÆÃÍ¤Î¤¢¤ëÏÃÂê¡É¤Ë¡Ö²¶¤ò¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤µ¡×
¡ØÍµÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¥á¥â¥É¥é¥¤¥Ö1»þ´ÖSP¤¬¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥í¥±Ãæ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¹ç¤¦¹±Îã´ë²è¡Ö¥á¥â¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò·è¹Ô¡£º£²ó¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¿´¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤³¤È¤Ë¡£
´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤¬¥á¥â¤ò»È¤ï¤º¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍµÈ¤¬µÈËÜ·Ý¿Í¤ËÊª¿½¤¹¡ª
º£²ó¤Î¥í¥±¤Ë¤ÏÍµÈ¤Î¤Û¤«¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¡¢A¥Þ¥Ã¥½¡¦²ÃÇ¼¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÀèÇÚÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤È·àÃÄ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¼è¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¥Ä¥â¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£
»ÅÊý¤Ê¤¯2¿Í¤È¤â¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Ê¬¤Ë½ÐÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ!!¡¡¥ª¥¤!!¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤È·ã¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÍµÈ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥²¥¹¥È¤¬¡ËµÈËÜ¡Ê¤Î·Ý¿Í¡Ë¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤µ¡¢¤â¤¦·à¾ì¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Í¤§¤«¤é¤µ¡×¡Ö²¶¤ò¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤µ¡¢·à¾ì¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤ó¤«¡×¤È¥á¥â¤â»È¤ï¤ºÆÇÀå¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢¼ÖÆâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£