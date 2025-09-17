欧州CL開幕!! 後半に8得点生まれたユーベvsドルトは壮絶ドロー…R・マドリー&アーセナルらが白星発進!!:CL第1節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)が開幕し、リーグフェーズ第1節1日目が16日に各地で開催された。
欧州CLは昨季から大会方式が変更。リーグフェーズでは出場36チームが8試合ずつ、異なる対戦相手と戦い、1〜8位が決勝トーナメントに進出、9〜24位がプレーオフで残り8つの決勝トーナメント進出枠を争うこととなる。
ユベントス(イタリア)とドルトムント(ドイツ)の一戦は前半をスコアレスで折り返すと、後半に計8ゴールが生まれる壮絶な撃ち合いに。41分までにドルトムントが4-2でリードする展開も、45+4分にFWドゥシャン・ブラホビッチ、45+6分にDFロイド・ケリーがゴールを記録し、ユベントスが土壇場で4-4のドローに持ち込んだ。
レアル・マドリー(スペイン)はFWキリアン・ムバッペの2得点でマルセイユ(フランス)を2-1で下し、ビルバオ(スペイン)と対戦したアーセナル(イングランド)はFWガブリエル・マルティネッリとFWレアンドロ・トロサールの得点で2-0の完封勝利を収めた。
また、サンジロワーズ(ベルギー)、カラバフ(アゼルバイジャン)、トッテナム(イングランド)が白星スタートを成功させている。
17日に第1節2日目、18日に3日目が行われ、第2節は9月30日、10月1日に開催される。
▼第1節1日目
9月16日(火)
ビルバオ 0-2 アーセナル
PSV 1-3 サンジロワーズ
ユベントス 4-4 ドルトムント
R・マドリー 2-1 マルセイユ
ベンフィカ 2-3 カラバフ
トッテナム 1-0 ビジャレアル
