・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．５２ドル（＋１．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７２５．１ドル（＋６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２４７．１セント（－４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３４．００セント（＋９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２９．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４９．７５セント（＋７．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０７．２８（＋１．８１）

出所：MINKABU PRESS