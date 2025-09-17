１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．５２ドル（＋１．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７２５．１ドル（＋６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２４７．１セント（－４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．００セント（＋９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４９．７５セント（＋７．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．２８（＋１．８１）
出所：MINKABU PRESS
