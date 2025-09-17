１６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１２５ドル安 ナスダックは７日ぶり小反落 １６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１２５ドル安 ナスダックは７日ぶり小反落

１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２５．５５ドル安の４万５７５７．９０ドルと反落した。１７日まで開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表と、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の記者会見における発言内容を見極めたいとの姿勢が強く、様子見ムードが広がった。ハイテク株の一角に持ち高調整目的の売りが出て、全体相場を下押しした。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やトラベラーズ＜TRV＞が軟調。ニューヨーク・タイムズ＜NYT＞が売られ、オスカー・ヘルス＜OSCR＞やヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が大幅安となった。半面、シェブロン＜CVX＞やキャタピラー＜CAT＞がしっかり。オラクル＜ORCL＞が値を上げ、ハーシー＜HSY＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は１４．８０ポイント安の２万２３３３．９５と７日ぶりに小反落。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。ブロードコム＜AVGO＞が値を下げ、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー＜WBD＞やロケット・ラボＵＳＡ＜RKLB＞、デイブ＆バスターズ＜PLAY＞が急落した。一方、メタ・プラットフォームズ＜META＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、テスラ＜TSLA＞が堅調。ウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞が急伸した。



