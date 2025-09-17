ロバート・レッドフォードさんが死去 俳優・監督・サンダンス創設者として映画史に大きな足跡を残す
映画『明日に向って撃て！』（1969年）などで知られるアメリカを代表する俳優、ロバート・レッドフォードさんが現地時間16日、ユタ州の自宅で亡くなった。89歳だった。
レッドフォードさんは、1936年生まれ。アカデミー賞を受賞した映画『明日に向って撃て！』で主人公の銀行強盗のひとりを演じて一躍注目を浴び、1973年公開の『スティング』（1973年）はアカデミー作品賞を受賞。端正な容貌と自然体の演技でハリウッドスターとして不動の人気を確立した。
プロデューサー業にも乗り出し、ワイルドウッド・エンタープライズを設立。『大統領の陰謀』の企画を推進し、徹底したリアリズムで映画史に残る一作を完成させた。1980年には『普通の人々』で監督デビュー。家庭の葛藤を静ひつに描き、アカデミー監督賞を受賞。『リバー・ランズ・スルー・イット』（1992年）、『クイズ・ショウ』（1994年）など監督作も高く評価された。
ハリウッドの黄金時代を象徴する存在となった一方、サンダンス映画祭を創設し、インディペンデント映画の発展にも尽力。クエンティン・タランティーノら後に活躍する映画監督を輩出することとなった。晩年は環境保護や人権活動にも力を注いだ。
