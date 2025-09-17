俳優・声優の正木郁による音楽プロジェクト“Kaoru Masaki”、遠く離れた日常に募る想いを切なく綴る「Kagerou」配信リリース
俳優・声優として活動する正木郁の音楽プロジェクト“Kaoru Masaki”が、本日9月17日に第二弾シングル「Kagerou」を配信リリースした。
「Kagerou」は、遠く離れた日常に募る想いを切なく綴った一曲。夏の終わりに訪れる取り戻せない時間の寂しさが色濃く漂い、揺れ動く心情や言葉にならない孤独が胸を締めつけるように描かれている。会えない現実と、それでも繋がっていたいと願う想いが交錯する、痛切な作品だ。
◼︎Kaoru Masaki コメント
この度、“Kaoru Masaki”の第二弾シングルとなる「Kagerou」を配信リリースさせていただきました。
この楽曲の個人的注目ポイントは、イントロからサビ前までのABメロパートです。
曲のテンポに対して、歌のリズミカルさも特徴なので、是非注目してほしいです！
配信シングル「Kagerou」
2025/9/17 DIGITAL RELEASE
配信視聴URL：https://nex-tone.link/A00200428
