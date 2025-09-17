日本神話が起源。神の使いの”狼”で有名な「三峯神社」の命名由来や御祭神を解説

来宮神社（静岡県熱海市）の境内に、三峯社（みつみねしゃ）が鎮座していました。

黒いシックな鳥居と、バランスよく色彩をあしらった社殿の調和が実に見事で、参拝後もつい見続けてしまいます。

三峯社（三峯神社）と言えば眷属（けんぞく。神の使い）の狼（山犬、お犬）が特徴で、狛犬ならぬ狛狼？が社殿を護っていました。

三峯社の眷属（狼）。筆者撮影

ところで、三峯という社号は何に由来しているのでしょうか。

今回は三峯神社（三峯社）の由来について調べたので、紹介したいと思います。

日本武尊が創建、景行天皇が命名

日本武尊。歌川国芳筆

三峯神社（総本社。埼玉県秩父市三峯）の伝承によると、その創建は景行天皇（けいこう。第12代）の時代です。

日本武尊（やまとたける。景行天皇の皇子）が東国に遠征中、伊弉諾尊（いざなぎ）と伊弉册尊（いざなみ）夫婦を偲び、秩父の地で二柱（柱は神様の単位）を祀りました。

二柱は太古の昔に国産み（日本の国土や八百万の神々を出産）を行い、広大な東国でその偉大な営みを実感したのでしょう。

これが三峯神社の創建ですが、その社号をつけたのは景行天皇。東国を巡幸された時、日本武尊が創建した二柱を祀る神社に参拝しました。

境内を包み込むように連なる三つの峯（山）を讚え、三峯宮（〜みや）と名づけます。

三つの峯とは白岩山（しらいわやま）・妙法ヶ岳（みょうほうがたけ）・雲取山（くもとりやま）の三座を指し、それで三峯神社と呼ばれたのでした。

三峯神社の御祭神は？

国造りに勤しまれる二柱。小林永濯筆

社号の由来が分かったところで、次は三峯神社の御祭神についても確かめましょう。

総本社である三峯神社には伊弉諾尊と伊弉册尊だけでなく、造化三神（ぞうかさんしん／みはしらのかみ）が合わせて祀られています。

※ほか境内社（摂社、末社）については割愛。

造化三神とはこの世界を最初に創造したと伝わる三柱の神様で、それぞれ天之御中主神（あめのみなかぬし）・高御産巣日神（たかみむすひ）・神産巣日神（かみむすひ）の総称です。

※ちなみに、神様の尊号で「〜神（のかみ）」「〜尊（のみこと。命）」と分けられているのは、勅（みことのり。神様の命令、御言宣）を帯びて世に下り立った神様を「〜尊」、そうでない神様を単に「〜神」と呼びました（諸説あり）。

ちなみに来宮神社の境内社である三峯社では、伊弉諾尊と伊弉册尊に加えて日本武尊も合祀されています。

基本的には、伊弉諾尊と伊弉册尊をベースに地域ごとの神様が一緒に祀られている、という形なのでしょう。

三峯神社まとめ

三峯神社の名付け親・景行天皇（画像：Wikipedia）

今回は三峯神社（三峯社）について、社号の由来と御祭神を紹介してきました。こういう素朴な疑問を一つずつ解決するのは楽しいものです。

日本各地にはまだまだ興味深い神社がたくさんあるので、これからも紹介していきたいと思います。

※参考文献：

『角川日本地名大辞典 11 埼玉県』角川書店、1980年7月『新編武蔵風土記稿』内務省地理局、1884年6月