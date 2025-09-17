9月17日は「モノレール開業記念日」　モノレールは全国に7路線

「9月17日」。今日は何の日でしょう？答えは「モノレール開業記念日」！

東京オリンピックに備えて建設された東京モノレール

1964（昭和39）年9月17日、浜松町駅（東京都港区）から、旧羽田ターミナルビル直下の羽田空港駅をつなぐ「東京モノレール」が開業しました。当時は全長13.1キロ、走行時間約15分、運賃は大人250円、小児130円でした。

日本初の旅客用モノレールは、1964年秋の東京オリンピック開催にあたり、日本国内外から東京へやってくる羽田空港利用客の都心へのアクセスを改善することを目的として建設され、10月10日のオリンピック開会式の約1ヵ月前の開業となりました。それを記念し、東京モノレールが「モノレール開業記念日」を制定しました。

1964年9月17日、浜松町駅と羽田空港を結ぶ全長13.1キロメートルの東京モノレールが開業（photoAC）

モノレールは1本のレールにより進路を誘導されて走る「単軌鉄道」という交通システムです。高所に架設されたレールに吊り下がる形で走る懸垂式と、レールの上にまたがって走る跨座式（こざしき）があります。

羽田空港へと向かう東京モノレール（photoAC）

日本では1950年代から、将来の都市交通手段として導入するため開発がスタートしました。交通渋滞の緩和や都市空間の有効活用、また高い安全性、快適な走行、雪や雨、勾配に強いこと、そして比較的安い費用で建設できるなどの利点があります。

120年以上走り続けるドイツのヴッパータール空中鉄道

そんなモノレールの始まりは、1824年のイギリスでした。木材のレールに車両を跨がらせ馬で牽引する貨物輸送用モノレールが、ロンドン埠頭内に整備されたのが世界初となっています。

その後、1888年にアイルランドで、蒸気機関車で貨物を牽引輸送する跨座型モノレール、リストウェル・アンド・バリーバニオン鉄道が登場。全長約15キロを走行し、実用化されたモノレールとして1924年までの36年間運行されたといいます。

1901年にはドイツのヴッパータールで鉄製の車輪を使用した懸垂式モノレールが整備されました。このモノレールは世界最古の懸垂式モノレール「ヴッパータール空中鉄道」として現在も活躍しています。

1970年開業の湘南モノレールはレールに吊り下がる懸垂式（photoAC）

ちなみに日本初のモノレールは、上野動物園（東京都台東区）の東園と西園の間、約300メートルを結んでいた上野動物園モノレール。1957（昭和32）年に開業しましたが、老朽化のため2023（令和5）年に廃止されています。

全国に7路線、景観の良さも魅力！

現在、全国にモノレールは7路線あります。羽田空港と浜松町を結ぶ東京モノレール（モノレール浜松町駅〜羽田空港第2ターミナル駅の全長17.8キロ）、東京都多摩ニュータウン地域を走る多摩都市モノレール、千葉市都心部を走る千葉都市モノレール、神奈川県の大船駅から湘南江の島駅までを結ぶ湘南モノレール、福岡県の小倉駅から企救丘（きくがおか）駅までを結ぶ北九州高速鉄道（北九州モノレール）、大阪府の大阪空港駅から門真市駅までを結ぶ日本最長（本線21.2キロ、彩都線6.8キロの計28キロメートル）の大阪モノレール、沖縄県の那覇空港駅から首里駅までを結ぶ沖縄都市モノレール（ゆいレール）です。

「ゆいレール」の愛称で親しまれている日本最南端の沖縄都市モノレール（photoAC）

モノレールならではの高い安全性、快適な走行はもちろんのこと、乗ってみるとよくわかるのですが、どの路線も高い所を走行していくため、景色が開けて眺めが良いのも魅力です。

大阪モノレールの大阪空港駅を出発してまもなくのところで、弧を描くように左方向に向かう際、大阪空港が一望できます。どことなく遊園地のアトラクションに乗っているようなワクワクした気持ちになる人は少なくないでしょう。

