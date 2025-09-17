キャサリン妃とメラニア・トランプ夫人が、初の共同公務を行う。１７日にキャサリン妃は夫のウィリアム皇太子と共に、ドナルド・トランプ大統領とメラニア夫人を迎え、翌日にメラニア夫人に同行する予定だ。



【写真】トランプ米大統領夫妻

チャールズ国王が主催する国賓訪問は９月１６日から１８日まで行われ、最終日にキャサリン妃とメラニア夫人がウィンザーのフロッグモア庭園を訪問、イギリスの最高スカウト責任者ドウェイン・フィールズ氏とスカウトのメンバーらと合流する予定とイギリス王室は発表した。２人は、自然を探検しながら「Ｇｏ Ｗｉｌｄ」バッジ（スカウト隊のアクティビティバッジ）を獲得する若者たちと交流するという。



ちなみにキャサリン妃は幼少期にブラウニー（ガールスカウトの下部組織）に所属、２０２０年からはスカウト協会の共同会長を務めている。昨年にがん治療を受け今年１月に寛解状態にあることを明かしていたキャサリン妃だが、回復期には自然の中で多くの時間を過ごしていたそうで、３月にはフィールズ氏とスカウト団と共に湖水地方へ出かけてもいた。



今回の訪問はトランプ大統領とメラニア夫人にとって、故エリザベス女王が主催した２０１９年の訪問に続くイギリスでの２度目の国賓行事となる。メラニア夫人はキャサリン妃との共同公務に先立ち、カミラ王妃に同行し、ウィンザー城内のクイーン・メアリーのドールハウスと王立図書館を見学する予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）