1ホールが手のひらに乗る、嬉しいひとりじめサイズ！aoka「キャラメルバームクーヘン」

aoka(アオカ)は、aokaブランド1周年を記念した新商品【キャラメルバームクーヘン】を、2025年9月15日より公式オンラインストアにて販売します。

aoka「キャラメルバームクーヘン」

1個入り 500円

4個入り 2,000円

※すべて税込価格

※すべて常温保存可

※賞味期限 発送から30日以上

aokaのキャラメルバームクーヘンに使用するのは、美瑛産の小麦と北海道産生キャラメルソース。

香ばしい生地が織りなす、しっとりと上品な味わいです。

たっぷり分厚い生地でありながら、1ホールが手のひらに乗る、嬉しいひとりじめサイズ。

aokaらしい“やさしい贅沢”を、この特別な一層に込めて。

1周年の感謝の気持ちを込めた新作・キャラメルバームクーヘンです。

