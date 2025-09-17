北は北海道、南は沖縄まで多彩なビールとグルメ！2025けやきひろば秋のビール祭り

さいたまアリーナは、ビール愛好家待望の恒例イベント「2025けやきひろば秋のビール祭り」をいよいよ2025年9月19日(金)〜23日(火・祝)の5日間、さいたまスーパーアリーナにて開催します。

2025けやきひろば秋のビール祭り

開催期間・日時 2025年9月19日(金)16:00〜21:30

20日(土)〜22日(月)11:00〜21:30

23日(火・祝)11:00〜19:00

開催場所 さいたまスーパーアリーナ

入場料 無料

出店数 64店(予定)

【初出店ブルワリー】

アンドビール(東京)、NAMACHAん Brewing(東京)、ぬとりブルーイング(埼玉)、OUR BREWING(福井)、ヒメビール(愛媛)、AGARIHAMA BREWERY(沖縄)

【国内】

Brasserie Knot(北海道)、hokkaido brewing(北海道)、忽布古丹醸造(北海道)、KANEKU BREWERY(青森)、遠野麦酒ZUMONA(岩手)、いわて蔵ビール(岩手)、田沢湖ビール(秋田)、秋田あくらビール(秋田)、HOPDOG BREWING(秋田)、希望の丘醸造所(宮城)、鳴子温泉ブルワリー(宮城)、ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城)、BLACK TIDE BREWING(宮城)Yellow Beer Works(福島)、牛久醸造場(茨城)、うしとらブルワリー(栃木)、ろまんちっく村ブルワリー(栃木)、BLUE MAGIC(栃木)、コエドブルワリー(埼玉)、CARVAAN Brewery(埼玉)、スモーク・クラフト(埼玉)、Zakkoku Koubou(埼玉)、SHIKI BEER(埼玉)、U.B.P BREWERY(埼玉)、Teenage Brewing(埼玉)、OKEI BREWERY(東京)、SUNMAI(東京)、SORACHI 1984(東京)、レッツビアワークス(東京)、ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京)、Let’s Beer Works(東京)、ヤッホーブルーイング(長野)、サンクトガーレン(神奈川)、カケガワビール(静岡)、反射炉ビヤ(静岡)、Repubrew(静岡)、ワイマーケットブルーイング(愛知)、オラホビール(長野)、信州須坂フルーツブルワリー(長野)、南信州ビール(長野)、八ヶ岳ブルワリー(山梨)、エチゴビール(新潟)、ISEKADO(三重)、CRAFT BANK(京都)、Kyoto Brewing Co.(京都)、TWO RABBITS BREWING COMPANY(滋賀)、Derailleur Brew Works(大阪)、CHORYO Craft Beer(奈良)、大山Gビール(鳥取)、松江ビアへるん(島根)、DD4D BREWING(愛媛)、別府ブルワリー(大分)、宮崎ひでじビール(宮崎)、B.M.B Brewery(宮崎)、

【海外・その他】

ドイツビールエルディンガー、F.B.JAPON、BARBEE’S/讃岐うどん酒場川金、健康中華青蓮、そじ坊・杵屋

さいたまアリーナは、ビール愛好家待望の恒例イベント「2025けやきひろば秋のビール祭り」をいよいよ2025年9月19日(金)〜23日(火・祝)の5日間、さいたまスーパーアリーナにて開催。

30回目の開催となる今回は、会場でオリジナルコラボレーションビールを3液種販売します。

それぞれが異なるスタイルのビールとなっており、全国から出店者が集うけやきひろばビール祭りならではの個性的で味わい深いクラフトビールとなっています。

また、北は北海道、南は沖縄まで多彩なビールはもちろん、ビールによく合う選りすぐりのフード類など多数取り揃え、ビールファンのみならずグルメファンにもおすすめです☆

■ビールによく合う！全国各地の味自慢グルメも充実

全国から集まった豊富なジャンルの美味しいおつまみも楽しめます。

バターチキンカレー

仙台牛タン焼き

チキンカレーと郡上味噌キーマカレーのあいがけカレー

自家製いちごシロップのかき氷

福知山名物鴨すき

近江牛100％ハンバーガー

■30回を記念して3つのコラボレーションビールを販売

イベントコラボレーションビールは、30回を記念して3種類のビールを用意されました。

イベント会場内のブースで販売されるほか、お土産用ビールとしても販売します。

ここでしか飲めない貴重な一杯を楽しめます。

KEYAKI

欅ノミツコ

BEER ALL RIGHT

商品名 ：KEYAKI

醸造 ：Brasserie Knot(北海道)

ビアスタイル：ベルジャン・セッションIPA

けやきの碧々とした葉をイメージした爽やかな香りに、ベルジャン酵母が織りなすフルーティでスパイシーなアロマ。

ホップのクリーンな苦みが全体を引き締め、低アルコールならではの軽やかなドリンカビリティが、仲間との語らいにぴったりの味わいです。

軽やかに、しかし確かに、Brasserie Knotの「得意」を詰め込んだ一杯。

商品名 ：欅ノミツコ

醸造 ：CHORYO(奈良)／Y.MARKET BREWING(愛知)

ビアスタイル：白麹ヘイジーIPA

Y.MARKET BREWINGの得意とするヘイジースタイルに、CHORYOが得意な原料である白麹を加えて軽い酸味とやさしい甘味を加えたスペシャルヘイジーIPA。

商品名 ：BEER ALL RIGHT

醸造 ：U.B.P BREWERY(埼玉)／BLUE MAGIC(栃木)／ろまんちっく村ブルワリー(栃木)

ビアスタイル：ホッピーセゾン

けやきひろばビール祭り公式ソングと同名のホッピーセゾン。

同ソングを制作したウクレレシンガー〈宮 武弘〉(と双子のラッパー〈上鈴木兄弟〉がジョインして、それぞれの地元ブルワリーが参加。

セゾンをベースに、柑橘系の香りが鮮やかに広がる一杯です。

