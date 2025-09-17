東京女子プロレスのビッグマッチ「WRESTLE PRINCESS 6」（9月20日、東京・大田区総合体育館）が迫ってきた。夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」を初制覇した渡辺未詩は瑞希の持つ団体最高峰プリンセス・オブ・プリンセス王座（以下プリプリ王座）に挑む。9カ月ぶり2度目の戴冠を目指す渡辺に胸中を聞いた。

――トーナメントでは2022年に決勝に初進出して、坂崎ユカ選手に敗れました。その悔しさがあっての今回の初優勝となりました。日にちが経って、実感は湧きましたか？

「決勝戦に行ったのもその時以来。いつも立ってる後楽園のリング、そこでは去年もベルト戦があったり、緊張する場ではあるんですけど…。決勝のリングに立ったら、ゴングが鳴った瞬間にグッとこみあげてくるものがあって。トロフィーを手にした瞬間に実感があったので、これが今まで自分が見えてなかったものかと感じました」

――前回の決勝の相手は大先輩、今回は後輩の遠藤有栖選手でしたが、気持ちの違いはありましたか？

「若手の頃、後輩と試合するのは違う種類の緊張で、変に気負ったりしたんですけど、最近はそれもなくて。自分がベルトも3種類巻いて、経験を積めたからこそ、誰が相手でもビビらなくなったと思います。変な気負いもなく、リングに立ったら誰でも同じというような感覚で挑みました」

――「東京プリンセスカップ」の歴代優勝者に名を連ねて、思うことはありましたか？

「プロレスラーになって1回目のトーナメントでは、予選みたいな形で同期に負けて本戦に出られなかったところからから始まりました。最初に悔しい思いをしてるからこそ、毎年夏はこのトーナメントに懸ける思いが強くて。頂点って遠いんだろうなって。上に行けば行くほど遠いと体感していたので、一番になれて見えなかった景色が見えてよかったと思いました」

――トーナメントを制して、プリプリ王座に挑むことになりました。初戴冠した時に挑戦した際の王者は山下実優選手でした。今回の王者は瑞希選手で、王座戦に臨むにあたって気持ちの違いはありますか？

「前はプリプリのベルトを持つというイメージはしてたんですが、想像でききってなくて未知な域で怖い思いもありました。今回は1度ベルトを持ってたから、またもう1回獲るという、獲り返すというイメージが湧きやすくなってるので、いいイメージの状態ができ上がってます」

――瑞希選手にはイッテンヨン（1月4日）、後楽園で敗れてベルトを失いました。今回、王者と挑戦者の立場が逆になって心境の変化はありますか？

「前回は初めてプリプリのベルトを持って、防衛を重ねれば重ねるほど、気負い過ぎる気持ちが大きくなっていたと感じていて。イッテンヨンのときは、チャンピオンとしての重圧もあって、もっと東京女子を広めるために、後悔しないようにもっと頑張んなきゃ、ああしなきゃこうしなきゃと考えすぎてしまって、どうしたらいいんだろうと絡まってる時期でした。今回はチャレンジャーで、私から失うものはない状態なので、メンタルとしてはだいぶいいと思います。プラス、トーナメントで優勝して挑むので。そういう意味で、今まで自分に自信がない状態ではタイトル戦には挑めない派だったのですが、何か結果を残して挑めるのはすごくいい状態で迎えられるタイトルマッチです」

――タイトル戦が決まって、前哨戦で瑞希選手と戦ってみた印象は？

「瑞希さんは元々リングで目の前に立つと、存在というか強さを感じるんです。その強さを改めて、久しぶりにこのベルトをかけて戦うと決まって、リングで試合中に目を合わせた時に、私が持っていた時より、さらにベルトを強くして持っているという状態、気持ちの強さを感じました。私がこの夏一番のプリンセスになった。瑞希さんのプリンセスさというか、ベルトを一番強い状態にしてるという、最新の瑞希さんの強さを感じました。前哨戦は当たれれば当たれるほどいいと思ってるんですけど、今の私のすべてを知られたくないなという気持ちがあって。対戦すればするほど、自分を知られてしまう。この夏一番の私の強さを大田区でサプライズ的な意味で、瑞希さんに対抗できたらいいとも思います」

――今回立場が変わりましたが、イッテンヨンの悔しさもありますから、リベンジしたいですね。

「リマッチとなると、東京女子をめちゃくちゃ見てるわけじゃない人から見たら、“またあの2人がやるんだ”と思われるかもしれないですが、そう思わせないような新しい私たちで戦いあえたらいいと思ってます」