いざ、虎狩りじゃ！広島・高太一投手（２４）が１６日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加。先発予定の１８日・阪神戦での好投を誓った。同戦の登板は自身初。「１番から９番まで気を抜かずに投げていければ」と力を込めた。

９月７日にＮＰＢ史上最速でリーグ優勝を決めた阪神は、２位を１０ゲーム差以上離すなどリーグ内でも頭一つ抜けた存在。投打ともに穴が見当たらない強敵に対し、高も「攻守ともに隙がない」と警戒心を強める。

最大の脅威となるのが、リーグトップの４５６得点を誇る猛虎打線だ。左腕は「左（打者）の内角、右（打者）の内角ともに、しっかりそこを攻めきれないと抑えられない相手」と分析。続けて「コースや高さを間違えないように、基礎的なことを意識してやっていきたい」と、丁寧かつ攻めの投球で立ち向かっていく。

ここまで６試合中５試合でクオリティースタート（６回以上投げて自責点３以下）を達成。前回１１日・巨人戦では初回に２点を失い、初めて球数が１００球を超えたが、６回２失点と粘りの投球で試合をつくった。「状態が悪い試合でも自分で修正できたのは自信になったし、収穫かなと思います」と投げるたびに貴重な経験を積んでいる。

「今週はかなりいい状態で仕上がってる」と鼻息を荒くした高。勢いに乗る左腕が、虎の牙を封じる。