22年のピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」王者、お見送り芸人しんいち（40）が17日までに更新された宮迫博之のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ！」にゲスト出演。ユーチューバーに嫌われていることを告白した。

16日に更新した動画に、しんいちは24年の「R−1」王者、街裏ぴんくとともに出演。宮迫とさまざまな話で盛り上がった。

街裏ピンクが「最近もユーチューバーを下に見る、みたいな発言をして」と、しんいちの言動にふれた。

しんいちは「テレビで（そういった発言を霜降り明星の粗品が）言って、“かっこいい。粗品すげえ”ってなって、千鳥の大悟さんも言って。それで納言の薄幸ちゃんのテレ朝のYouTube内で“ユーチューバー、下にまだ見てます”って言ったらどうなるかな？って思っちゃって。で、1回言ってみたんですよ。（そしたら有名ユーチューバーの）ラファエルさん、めっちゃ怒ってて。ラファエルさん（の名前）とかも言ってないですよ」とその件について説明した。

そして「ほかのユーチューバーさん、僕よりもすごい登録者数のいるユーチューバーさんがめっちゃ怒って、ネットニュースになって…めっちゃ今、ユーチューバーの中で嫌われてるんです。テレビでも嫌われて、ユーチューバーにも嫌われて、もう僕、帰る場所ないですよ、今」と告白した。