NMB48川上千尋、美谷間チラリのふんわり衣装SHOT披露！初の写真集で大人っぽくセクシーな魅力が全開

アイドルグループ・NMB48の中心メンバーで、2025年末でグループ卒業が決定している川上千尋の13年間の活動の集大成となるファースト写真集『川上千尋 ファースト写真集 永遠未遂』が10月29日より発売される。

【写真】ほっそり美ボディが眩しい水着SHOTなど公開

2012年12月に4期生としてNMB48に加入。これまでシングル表題曲メンバーを13回務め、2022年3月に行われた投票企画「NAMBATTLE2〜愛〜」では第1位に選ばれ、シングル『好きだ虫』でセンターの座を射止めるなど、NMB48の中心メンバーとして活躍してきた川上千尋。

8年の競技経験があるフィギュアスケートで培った身体能力の高さ、表現力の豊かさで、NMB48のパフォーマンスを牽引するメンバーとなり、また阪神タイガースの熱烈なファンで、タイガース女子を応援する「TORACO」応援隊長としても活動してきた。

13年間の集大成となる今回の写真集は、NMB48の活動やプロ野球の春季キャンプ応援などで訪れた思い出がある沖縄で撮影を敢行。

“大人っぽく、セクシーな”自分を見てもらいたいという本人の希望のもとに衣装案から企画に参加。華やかなドレスを身にまとった姿や、モードっぽい衣装でのキリリとした姿、プールやビーチでの水着カット、ホテルの一室で収めたランジェリーカットなど、さまざまシーンで切り取った“ちっひー”の魅力が盛りだくさん。ショッピング中のリラックスした表情から、本人も“結構攻めている”と語る大胆なドレスのカットまで、見どころ満載の1冊となっている。

なお、楽天ブックスとセブンネットショッピングにて、限定生写真付きでの予約受付を開始。予約ページは、セブンネット、楽天ブックス共に9月16日0:00にオープンしている。特典の生写真は在庫がなくなり次第終了とのことだ。