「泣いちゃった」「メルボルンのサポーターも拍手」長期離脱を乗り越えて。広島トルガイの復帰にファン感動「この笑顔待ってた」
今年３月に右膝を負傷。治療のため、ドイツに一時帰国するなど懸命なリハビリの末、復帰を果たした。
サンフレッチェ広島のトルガイ・アルスランは、９月16日に敵地で行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）第１節のメルボルン・シティ戦でベンチ入り。２点リードで迎えた83分、中島洋太朗との交代で途中出場する。
ピッチに入り、笑顔で田中聡と手を合わせる。佐々木翔と熱くハグ。広島に移籍する前はメルボルン・シティでプレーしていたこともあり、現地サポーターからも拍手が送られる。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「長期離脱を乗り越えて“紫の魔術師”が帰ってきた」と綴り、待望の瞬間を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「帰ってきたぞおおおおお」
「この笑顔待ってたよ」
「流石に泣ける」
「泣いちゃったじゃないか」
「メルボルンのサポーターも拍手してる（笑）トルガイ、愛されてるなぁ」
「ピッチに入った時、メルボルンサポも拍手してくれてて嬉しくなる」
「待ってました 早くホームで見たい」
J１でもタイトルを狙うチームに、頼もしい男が戻ってきた。なお、メルボルン・シティ戦はマルコス・ジュニオールのPKと中島のヘッド弾で２−０の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長期離脱を乗り越えて。“紫の魔術師”が帰ってきた！
